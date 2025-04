Milano Serravalle – Milano Tangenziali: Chiusura tratto viadotto autostradale A7 di Binasco

Nell’ambito dell’intervento di manutenzione straordinaria riguardante il viadotto autostradale della A7 scavalcante Via Roma nel Comune di Binasco, come preannunciato, si renderà necessario, per consentire le attività propedeutiche alla sostituzione dell’impalcato esistente, procedere alla chiusura del tratto di Via Roma sottopassante l’Autostrada A7.

Tale intervento si inserisce nei progetti Europei di miglioramento delle infrastrutture autostradali per il transito, in sicurezza, di convogli superiori alle 44 tonnellate.

Conseguentemente, dalle ore 8:00 del 07 aprile 2025 e sino al termine dei lavori (26 febbraio 2027) si procederà alla chiusura permanente al traffico veicolare, per entrambe le direzioni, del tratto di Via Roma in corrispondenza del viadotto autostradale.

Al fine di ridurre al minimo gli inevitabili disagi conseguenti alla natura dell’intervento da eseguirsi, sarà sempre garantito, per tutta la durata del cantiere, il transito pedonale, attraverso l’istituzione di appositi varchi protetti che consentiranno ai pedoni di attraversare la zona sottostante il viadotto autostradale, garantendo la continuità territoriale.

Si informa inoltre che sarà attivata apposita segnaletica per indicare la viabilità alternativa per il traffico veicolare, compresa la possibilità di transitare dalla viabilità del consorzio industriale del Binaschino (ingresso/uscita di via Roma e via Turati) dalle ore 6.00 alle ore 0.00, sabato e domenica inclusi.

Comune di Binasco

