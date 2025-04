Chadia pioniera del rap italiano, presenta “Griselda”

Dopo un anno di ricerca, crescita e introspezione, CHADIA, annoverata tra le pioniere del rap italiano, è tornata venerdì 4 aprile con il singolo “Griselda”, disponibile in presave.

“GRISELDA” è un inno alla forza e all’indipendenza femminile, un pezzo che trasuda carisma e autorevolezza, perfetto per chi vuole sentirsi inarrestabile. Il sound deciso ed energico accompagna le taglienti rime di CHADIA, che racconta di una donna di successo, che sa quello che vuole e che non ha intenzione di cambiare per nessuno: è lei a dettare le regole, a guidare il gioco.

Il brano segna un nuovo capitolo della storia musicale di CHADIA, che in questi anni ha dato prova di non aver paura di osare e sperimentare, passando da brani più irriverenti, con cui ha dato sfogo alla sua impetuosità, a pezzi più introspettivi e riflessivi, risultando sempre credibile e a fuoco e non sacrificando mai la fortissima personalità che l’ha sempre contraddistinta.

Biografia

CHADIA, nata in Spagna da genitori marocchini, si è distinta nel filone della trap italiana, in cui ha portato un tocco di femminilità senza rinunciare all’impetuosità espressiva che caratterizza questo genere. Ha colpito tutti per i suoi testi e la sua attitudine sfrontata e sessualmente esplicita, che la accomuna alle sue colleghe d’oltreoceano e che è cosa tuttora assai rara in Italia, facendole collezionare un successo dopo l’altro.

Esordisce nel 2019 con l’ep “Avere 20 anni”, contenente i brani “Fumo Bianco” e “Bitch 2.0”, diventa ti dei veri e propri manifesti generazionali, con cui viene consacrata come la rapper #1 nella scena femminile italiana.

Nel maggio del 2020 pubblica “Bella così” feat. Federica Carta, certificato Disco d’Oro e che consacra CHADIA al pubblico mainstream sensibilizzando sul tema della body positivity. Nel 2021 “Non mi uccidere” feat. Alice Pagani, colonna sonora dell’omonimo film Netflix di Andrea De Sica.

Nel 2022 conduce il talk show “Sex, Lies and Chadia” su Real Time e Discovery+, a cui ha fatto seguito l’omonimo libro pubblicato da Baldini+Castoldi. Nei mesi successivi l’artista ha pubblicato diversi singoli per poi prendersi, in seguito, un periodo di pausa nel 2024 tornando con nuova musica quest’anno.

Link ufficiali

Spotify – Instagram – TikTok