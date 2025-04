A Napoli prossimamente, due eventi da non perdere

Due eventi imperdibili si svolgeranno a Napoli organizzati dalla X Eventi & Communication che andranno ad arricchire ulteriormente la già ricca proposta culturale del Comune di Napoli.

Concerto musicale degli Allievi dell’Indirizzo Musicale della Scuola Media Statale Tito Livio.

Il primo evento in programma è l’esibizione di un concerto degli allievi dell’indirizzo musicale della Scuola Media Statale Tito Livio, che si terrà il giorno 9 aprile alle ore 18:00 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, una location che racconta una storia e incanta con la sua bellezza.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Laboratorio di Pastiera per Bambini

Il secondo evento è un laboratorio di pastiera dedicato ai bambini, che si terrà il 17 aprile dalle ore 11:00 alle ore 13:30 presso la sede di In Arte Vesuvio, in via Nazario Sauro, 23.

L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione.

Durante questo laboratorio i piccoli partecipanti avranno l’opportunità di scoprire i segreti della preparazione di uno dei dolci tradizionali napoletani, vivendo un’esperienza divertente e creativa.

www.comune.napoli.it

