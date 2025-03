Un’opportunità concreta per ridurre i costi dell’energia, promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili e contribuire alla transizione energetica della città: è l’obiettivo dei Gruppi di Autoconsumo Collettivo (Gruppi AUC) – una soluzione innovativa che consente ai condomini di produrre e condividere energia elettrica da fonti rinnovabili – che sono stati protagonisti dei tre incontri del corso di formazione “Energia condivisa a livello condominiale: Strategie e strumenti per la promozione di Gruppi di Autoconsumo Collettivo nel territorio milanese” dedicati agli amministratori di condominio.

Gli incontri sono stati organizzati dal Comune di Milano in collaborazione con ANACI Lombardia – Sezione Milano e con Comunità Energetica Regionale Lombarda (CERL) di ARIA S.p.A., Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio – AMAT e SINLOC Spa.

Nella tre giorni tra febbraio e marzo sono stati illustrati nel dettaglio i diversi aspetti tecnici e impiantistici, amministrativi e finanziari della costituzione dei Gruppi AUC e condivisi strumenti a supporto degli amministratori per la promozione di tali iniziative nei propri condomìni.

L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto europeo “Let’s GOv”, finanziato attraverso il bando “Horizon Mission Net Zero Cities” della Commissione Europea, e di cui il Comune di Milano è partner, insieme ai comuni di Bologna, Bergamo, Firenze, Padova, Parma, Prato, Torino, Roma, all’Università degli Studi di Bologna, al Politecnico di Torino e all’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile – AESS. Un progetto che consente alle città italiane che hanno aderito alla Missione europea “100 città climaticamente neutre e intelligenti” di lavorare insieme al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica.

L’obiettivo è costruire strumenti che favoriscano l’attivazione di diverse tipologie di autoconsumo diffuso, tra cui le Comunità Energetiche Rinnovabili e i Gruppi di Autoconsumo Collettivi, quali strumenti strategici per la transizione energetica dei territori. I Gruppi AUC, infatti, rappresentano un’opportunità per i condomini di ridurre i costi dell’energia, condividendo l’energia prodotta e abbattendo i costi in bolletta. Inoltre, permettono di utilizzare energia pulita, prodotta da fonti rinnovabili, come impianti fotovoltaici, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale.

