La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sicurezza, Romano La Russa, ha approvato una delibera per l’istituzione di 25 borse di studio in memoria dei caduti di Nassiriya riservate agli studenti delle scuole superiori, pubbliche e paritarie.

“Sono particolarmente orgoglioso di questo provvedimento – ha detto La Russa – perché perpetua tra le nuove generazioni il ricordo di questa terribile strage e trasmette gli alti valori dell’impegno civico e dello spirito di servizio gli stessi per i quali i nostri caduti persero la vita. Ringrazio la consigliera Paola Bulbarelli che ha promosso in consiglio regionale l’istituzione delle borse di studio”.

Nell’attentato terroristico di Nassiriya, in Iraq, avvenuto il 12 novembre 2003, persero la vita 28 persone, tra cui 19 italiani: 12 carabinieri, 5 militari dell’Esercito e 2 civili.

