Rho nuove dotazioni per la Polizia locale

E’ stata diffusa ieri, 25 marzo 2025, la graduatoria di Regione Lombardia che definisce l’attribuzione di fondi per l’acquisto di nuove dotazioni a beneficio dei Comandi di Polizia Locale. Il Comando di Rho ha ottenuto nuovi finanziamenti, classificandosi al numero 17 nella lista dei Comuni che ottengono i fondi previsti dal bando. Erano stati richiesti 48.891,50 euro, ne vengono concessi 20.000. La restante parte, come previsto dal bando, verrà finanziata dal Comune.

Con il bando Regione Lombardia “promuove la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale”.

Con questi fondi potranno essere acquistate sette body cam per gli agenti, per fare in modo che tutti quelli in servizio su strada ne siano dotati, e una nuova autovettura dotata di cella di sicurezza. Il comando “Nicolò Savarino” ancora non ne aveva a disposizione, si va a colmare la mancanza dal momento che Regione Lombardia ha reso obbligatorio questo tipo di dotazioni

