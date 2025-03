Rho approvato il bilancio di previsione 2025-2027

Il Consiglio comunale di Rho ha approvato, nella seduta del 19 marzo 2025, il Bilancio di previsione 2025-2027, che, per la parte corrente, si chiude in pareggio tra le entrate e le spese complessive a 62,077 milioni di euro, rispetto al pareggio iniziale previsto all’avvio dell’esercizio 2024 che chiudeva a 60,175 milioni. La spesa per investimenti del triennio 2025–2027 è pari complessivamente a 92,708 milioni di euro di cui 86,618 milioni allocati per gli interventi previsti dal Piano delle Opere e circa 6,100 milioni, sul triennio, di spesa prevista per interventi o acquisti di beni il cui valore è pari o inferiori a 100 mila euro. Le imposte locali rimangono invariate sebbene i tagli e gli accantonamenti del Governo, a parità di servizi, stiano spingendo i Comuni ad aumentare i tributi locali.

“Redigere il Bilancio di previsione 2025 è stato particolarmente complesso in quanto tutti i Comuni d’Italia, e Rho non fa eccezione, si muovono in un contesto molto difficile e precario sul fronte dei trasferimenti e delle restrizioni decise dal Governo nei confronti della finanza locale – ha spiegato l’assessore al Bilancio Nicola Violante – Purtroppo anche la Legge di Bilancio 2025 continua a penalizzare gli Enti Locali, che subiscono per gli anni 2025-2029 restrizioni di parte corrente anche sotto forma di «accantonamento non spendibile», risorse che saranno utilizzabili l’anno successivo per investimenti o ripiano di disavanzi, nuove restrizioni che si sommano a quelle già in essere dal 2024 e previste fino al 2029 per un ammontare complessivo pari a oltre 2 miliardi di euro. Inoltre sono previste minori entrate nel 2025 sul Fondo di Solidarietà Comunale, minori entrate che, stando a quanto dichiarato dal Governo dovrebbero essere compensate con il riconoscimento di contributi di pari importo alla voce «Trasferimenti Erariali». Con la Legge di bilancio 2025 sono stati ridotti anche i fondi per gli investimenti: 3,2 miliardi nel periodo 2025-2029 e 5,1 miliardi nel periodo 2030-2037 tra questi, vengono azzerate le risorse per i nuovi progetti per la qualità dell’abitare come il PINQUA e non solo”.

A fronte dei tagli la Legge di bilancio 2025 ha previsto nuovi stanziamenti a favore dei Comuni che , in attesa della loro quantificazione, al momento non sono stati previsti nel bilancio.

“In un contesto simile nella stesura del bilancio si è reso necessario procedere con rigore e con scelte molto focalizzate sugli obiettivi, tirando la cinghia sul fronte delle spese ma mantenendo alta l’attenzione agli impegni assunti – ha chiarito l’assessore – In particolare sono state incrementate le risorse di parte corrente e investimento destinate alla manutenzione di strade, marciapiedi e verde pubblico; si sono individuate risorse aggiuntive a sostegno delle attività culturali e sportive con particolare attenzione a quelle dedicate alle prossime Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026; si è confermato l’impegno per il cofinanziamento degli oltre 30 progetti PNRR; sono garantite, a tariffe invariate, le risorse a copertura di tutti i servizi ed in particolare quelli rivolti alle fasce più deboli; è confermato l’impegno nella lotta all’evasione e all’elusione dei tributi locali. E’ un bilancio improntato al principio della prudenza varato nella consapevolezza che è necessario fare delle scelte e definire le priorità, ma con il costante e grande impegno nel cercare di far fronte a tutti i bisogni della nostra città”.

Per l’addizionale Irpef trovano applicazione le disposizioni approvate per l’anno 2024 che avevano fissato l’aliquota allo 0,8% con soglia di esenzione a 15.000 euro (deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 20/12/2023).

Per quanto riguarda la parte delle entrate correnti del Bilancio 2025 questa evidenzia le seguenti previsioni di stanziamento: le entrate tributarie calano di 172.077 mila euro rispetto al dato della previsione di bilancio del 2024 a causa del minor gettito del Fondo di solidarietà comunale che diminuisce di oltre 473 mila euro. Le entrate extra tributarie segnano un aumento di circa 569mila euro rispetto alla previsione 2024 per effetto della previsione relativa alle contravvenzioni al Codice della strada (+ 400mila euro) ed ai Dividendi da partecipate (+ 200mila euro).

La spesa per lavoro dipendente sale per effetto delle nuove 43 assunzioni (32 per cessazioni dal servizio e 11 nuovi inserimenti) operate a fine 2024 e per quelle previste per il 2025 oltre all’adeguamento contrattuale.

Vengono accesi nuovi mutui per la rigenerazione urbana oltrestazione coi progetti “Ponti e Cerniere” per un totale di 2.688.409 euro; per l’attuazione del PGTU e per la mobilità (400.000 euro; per la manutenzione straordinaria e riqualificazione di aree verdi (400.000 euro); il rifacimento di strade e marciapiedi (750.000 euro); per la realizzazione della sede di Rho Soccorso (700.000 euro)

