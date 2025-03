Rho, al via nuovo cantiere per parcheggi spugna

Rho, proseguono gli interventi per la realizzazione dei Parcheggi Spugna, curata in città dal Gruppo CAP sotto la regia di Città Metropolitana. I cantieri rientrano nell’ambito dei progetti di Rho la città che cambia.

Lunedì 31 marzo prenderanno il via le lavorazioni al parcheggio Conciliazione-Cardinal Ferrari. A partire dal pomeriggio l’impresa inizierà la cantierizzazione. Le lavorazioni dureranno circa due mesi, periodo durante il quale il parcheggio sarà chiuso e non sarà possibile la sosta.

L’intervento permetterà di rigenerare circa 1.000 metri quadrati di area andando a trasformare l’attuale pavimentazione in asfalto in autobloccanti drenanti. Saranno abbattute due piante attualmente presenti nell’aiuola centrale ma è prevista la piantumazione di cinque nuove piante nelle aiuole che saranno ampliate durante i lavori. A seguito dell’intervento si potrà contare su 32 posti auto standard e un posto auto per persone con disabilità o difficoltà motorie.

Intanto, si sta ultimando la trasformazione del Parcheggio Secchi in Parcheggio Spugna, per un migliore drenaggio delle acque che eviterà, in caso di forti piogge, eccessive portate d’acqua nelle fognature. In questi giorni è in corso la posa della segnaletica orizzontale e verticale.

Il cantiere in vicolo Secchi è in fase di ultimazione e martedì primo aprile saranno messe a dimora le ultime piante così da poter anticipare la consegna a giovedì 3 aprile, giorno in cui il parcheggio sarà di nuovo usufruibile (meteo permettendo).

A inizio marzo, il giorno 4, era stato aperto il Parcheggio Spugna di via Montenevoso, tornato aperto e fruibile dopo i lavori partiti in novembre. Ora la pavimentazione risulta drenante al cento per cento. L’intervento ha permesso la disconnessione idraulica della raccolta delle acque meteoriche dalla rete di raccolta principale e la rigenerazione dell’area di sosta. Sono state ampliate le aree verdi e si è utilizzata una pavimentazione in masselli autobloccanti drenanti che consente la dispersione delle acque piovane in loco. In dicembre erano state effettuate le piantumazioni oltre alla sistemazione degli spazi verdi nei parcheggi Spugna già ultimati nelle vie Cornaggia, Nenni e Moscova.

«Ci scusiamo per i disagi conseguenti ai cantieri. I benefici per il territorio, al termine, saranno notevoli», concludono dal Comune.

