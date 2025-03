Milano Art Week. A palazzo Reale gli Art for tomorrow talks

Nell’ambito della Milano Art Week 2025, Palazzo Reale ospiterà venerdì 4 aprile gli ‘Art For Tomorrow Talks’, due incontri dedicati al ruolo della cultura e della creatività nel mondo contemporaneo promossi dal Comune di Milano, Milano & Partners in collaborazione con Democracy & Culture Foundation che ha scelto Milano per celebrare il decimo anniversario della conferenza Art For Tomorrow – riconoscendo alla città un importante ruolo come centro di scambio culturale internazionale -, e la Milano Art Week come contesto ideale per questo evento.

“Milano è da sempre un punto di riferimento di creatività e innovazione, e siamo felici di accogliere l’edizione del 10° anniversario di ‘Art for Tomorrow’ nella nostra città – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi -. La sua presenza all’interno della Milano Art Week sottolinea ulteriormente il nostro impegno costante nel promuovere il dialogo artistico e nel ribadire il ruolo primario della cultura per la comunità. In un’epoca segnata da sfide globali, iniziative come questa sono un forte richiamo al ruolo fondamentale che l’arte svolge nel plasmare società più inclusive, dinamiche e che guardano al futuro”.

Saranno due gli incontri che si terranno a Palazzo Reale il 4 aprile. Il primo talk approfondirà il tema delle “alleanze creative” e della collaborazione aperta nello spazio culturale, con la partecipazione di Nicola Ricciardi, Direttore artistico di miart, Julia Blaut, Senior Director of Curatorial Affairs della Fondazione Robert Rauschenberg, e Anthony Huberman, curatore e scrittore, Giulia Cenci, artista. Il secondo sarà una conversazione esclusiva con l’artista e regista Amos Gitaï. Entrambi gli incontri saranno moderati da Roslyn Sulcas, affermata giornalista culturale del New York Times.

Milano Art Week è la settimana dedicata all’arte, promossa dal Comune di Milano, coordinata dall’Associazione Arte Totale – composta da ArtsFor, Artshell e MAC Milano Art Community – in collaborazione con miart e con le principali istituzioni culturali pubbliche e private della città.

Fondata nel 2019, la Democracy & Culture Foundation si pone l’obiettivo di rafforzare la società attraverso il coinvolgimento dei cittadini e una governance più efficace, affermandosi come piattaforma di riferimento per il dialogo e le iniziative orientate all’evoluzione della democrazia e della cultura.

Gli Art For Tomorrow Talks sono aperti al pubblico, previa registrazione sul sito ufficiale della Milano Art Week o al link event brite .

Gli incontri si terranno in lingua inglese.

Altri articoli Lifestyle su Dietro la Notizia