Lagrange, incendio all’interno della scuola di Milano

Un incendio vincolato all’interno di un ripostiglio, per cause ancora da accertarsi, ha costretto i vigili del fuoco di Milano ad evacuare un’intera scuola, l’Istituto Luigi Lagrange in via Litta Modignani 65.

Le fiamme sono state immediatamente spente dai soccorritori provenienti dalle sedi di via Benedetto Marcello e via Messina unitamente al nucleo SAF.

Non si registrano persone coinvolte tra studenti, corpo docente e personale tecnico. I fumi hanno raggiunto tutto il primo piano della scuola ed in questi minuti i Vigili del fuoco stanno provvedendo a bonificare l’area.

Lezioni, dunque, sospese con gli studenti che dopo aver raccolto i propri effetti personali sono ritornati a casa.

