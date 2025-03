Ad inizio aprile prenderà il via a Garbagnate Milanese il terzo intervento del progetto “Città metropolitana Spugna”, il piano promosso da Città metropolitana di Milano, Gruppo CAP e 32 Comuni, con il sostegno del PNRR, per contrastare allagamenti e bombe d’acqua attraverso soluzioni nature-based.

L’intervento riguarda il parcheggio del mercato in via Como, all’angolo con via Venezia, che sarà trasformato in un’area verde multifunzionale: un bacino di infiltrazione permetterà di raccogliere e gestire le acque piovane, evitando il sovraccarico della rete fognaria durante i nubifragi e offrendo, nei periodi asciutti, uno spazio naturale fruibile dai cittadini.

Un’opera da oltre 1,8 milioni di euro che unisce innovazione, sostenibilità e qualità urbana.

Per approfondimenti e aggiornamenti su questo cantiere è disponibile la pagina dedicata sul sito di Gruppo CAP: https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/mappe-e-cantieri/cantieri-in-evidenza/garbagnate-milanese.

È inoltre possibile inviare una mail a comunicazione.cantieri@gruppocap.it: i tecnici di Gruppo CAP sono a disposizione dei cittadini di Garbagnate per rispondere a dubbi, domande e risolvere puntualmente eventuali criticità.

