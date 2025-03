Fuoricinema 2025: le date della decima edizione

È iniziato il conto alla rovescia

Mancano sei mesi alla festa festival che unisce pubblico e artisti, così Fuoricinema lancia le date della prossima edizione, la decima.

Quest’anno Fuoricinema compie dieci anni, che festeggerà il 5, 6 e 7 settembre 2025 nel suo primo luogo di appartenenza, dove tutto è iniziato: i prati di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano.

Il progetto nasce nel 2016 dal desiderio e dall’intuizione di Cristiana Mainardi e di Cristiana Capotondi di raccogliere esperienze di vita, aspirazioni e riflessioni intorno al mondo del cinema, dello spettacolo e della cultura, per metterle in circolo come patrimonio comune.

Insieme a loro, una direzione artistica d’eccellenza formata da Lionello Cerri, Gino e Michele, Gabriele Salvatores, Mauro Pagani, Silvia Posa e Paolo Baldini.

Prodotto da Fuoricinema, Associazione Visione Milano, Corriere della Sera e Anteo, in collaborazione con BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, un progetto di Fondazione Riccardo Catella e con il supporto di IBM Studios Milano, Fuoricinema è una maratona di incontri diurni e di proiezioni notturne per trovare un nuovo modo di vivere il cinema e Milano: più libero, più semplice, consapevole e popolare allo stesso tempo, confermato dalle oltre 100.000 presenze di pubblico e centinaia di ospiti nel corso delle nove precedenti edizioni della kermesse.

Il tema che percorre il festival è quello dei diritti umani, sociali, civili.

Con gli ospiti sul palco e il valore dei film in anteprima – la maggior dei quali proviene dalla Mostra del Cinema di Venezia – si raccontano storie e si accendono sensibilità, celebrando, grazie al prezioso incontro con il pubblico, l’arte della condivisione e della socialità.

https://fuoricinema.com