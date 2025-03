Al MIA Photo Fair di Milano prosegue il viaggio di Sospesi a cura di Serena Tabacchi

Dopo il successo della tappa romana, Sospesi di Jacopo Di Cera e Massimo Vitali – con il suo originale confronto tra stili fotografici, narrativi, ma anche tra generazioni e visioni sociali – prosegue il suo viaggio dal 20 al 23 marzo al MIA Photo Fair di Milano, portando con sé un format che trasforma la fotografia in un racconto itinerante dell’italianità.

Curata da Serena Tabacchi – attraverso immagini di grande formato, ma anche video loop e installazioni audiovisive – Sospesi fa incontrare gli sguardi di due fotografi e autori contemporanei in grado di esplorare l’identità collettiva attraverso il mezzo fotografico, oscillando tra riflessione e critica sociale: una narrazione visiva che attraversa il Paese, un’indagine sulle trasformazioni della società italiana e sulle sue dinamiche di aggregazione, un obiettivo attraverso cui guardarsi e osservarsi.

Se a Roma il percorso espositivo ha preso forma negli spazi di Maison Bosi, in un contesto come quello di Via Margutta, storica via degli artisti, la tappa milanese si inserisce nella cornice del MIA Photo Fair, piattaforma di riferimento per la fotografia d’arte, sottolineando la vocazione del progetto a mettere in connessione e dialogo approcci e inclinazioni differenti.

Jacopo Di Cera e Massimo Vitali portano così per la prima volta a Milano la loro visione di un’Italia sospesa tra passato e futuro, tra luoghi iconici e spazi vissuti, tra individualità e collettività, quotidianità ed eccezionalità.

Il concetto di sospensione, cuore del progetto, emerge con forza nell’approccio fotografico di Jacopo Di Cera: un punto di vista dall’alto, capace di restituire un’osservazione zenitale che livella la scena e annulla le gerarchie visive, lasciando emergere la profondità di un’Italia osservata dall’alto, come se fosse sospesa nel tempo.

Un linguaggio che si confronta con la poetica immersiva di Massimo Vitali, il cui sguardo si immerge nella complessità del dettaglio, catturando la densità della vita quotidiana.

Due sguardi, due modalità di osservazione che si completano e si arricchiscono a vicenda, offrendo un ritratto inaspettato di un Paese in continua evoluzione.

Nella tappa milanese, il peso della ricerca visiva di Di Cera assume un ruolo centrale, con una selezione di immagini che rafforzano il suo sguardo e la sua narrazione, rendendo ancora più evidente il dialogo tra il suo punto di vista dall’alto e l’osservazione ravvicinata di Vitali.

L’approdo di Sospesi al MIA Photo Fair di Milano conferma la natura fluida e in movimento del progetto, che si propone come un format itinerante in grado di adattarsi ai diversi spazi espositivi e di dialogare con pubblici sempre nuovi.

Sospesi sarà visibile dal 20 al 23 marzo 2025 al MIA Photo Fair di Milano, presso Superstudio Maxi in Via Tortona 27

https://www.miafairbnpparibas.it

Altri articoli di Mostre su Dietro La Notizia