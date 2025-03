Accordi&Disaccordi, gli ospiti di stasera sul Nove

Nuovo appuntamento con l’attualità e la politica sul Nove con “ACCORDI&DISACCORDI“, il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi che torna sabato 22 marzo alle 21:30. Tra gli ospiti in studio il leader di Azione Carlo Calenda, il giornalista Mario Giordano, il professor Alessandro Orisini, e in collegamento da New York la politologa Nadia Urbinati. Spazio anche per l’intervista esterna all’ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola.

Al centro del dibattito gli esiti del Consiglio europeo, alla luce del dibattito parlamentare in Italia, nonché le telefonate tra Trump, Putin e Zelensky per arrivare a una tregua in Ucraina.

Come sempre, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi commenteranno i fatti più importanti della settimana.

