Teatro Carcano di Milano: l’Assaggiatrice di Hitler

Presso il Teatro Carcano di Milano in scena dal 20 al 23 febbraio 2025 L’ASSAGGIATRICE DI HITLER, la trasposizione scenica del romanzo Le assaggiatrici di Rosella Postorino, vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui il Premio Campiello 2018 e il Prix Jean-Monnet 2019.

Giovedì 20 febbraio alle ore 17.00 presso il foyer del Teatro Carcano di Milano, Rosella Postorino incontrerà il pubblico in occasione del debutto a Milano dello spettacolo. Modera l’incontro la giornalista Ira Rubini, che condurrà un dialogo a più voci che vedrà protagonisti l’autrice del romanzo Rosella Postorino, insieme agli ideatori dell’adattamento teatrale, Sandro Mabellini e Gianfranco Pedullà. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili.

La versione teatrale L’assaggiatrice di Hitler – nello sforzo di restare fedele allo spirito originale del romanzo – indaga la possibilità per ogni individuo di scivolare nella colpa senza averlo scelto, di colludere con il Male semplicemente per istinto di sopravvivenza. E indaga la condanna tutta umana a dover «assaggiare» il mondo per vivere, ma con il rischio costante e ineludibile di morire.

Di tutto questo è metafora il nazismo, che con la sua violenza invade l’Europa e la vita di Rosa Sauer, la protagonista. Rosa Sauer è un personaggio di invenzione, ma il suo lavoro è ispirato a quello di Margot Wölk, donna realmente esistita che poco prima di morire confessò di essere stata, da giovane, un’assaggiatrice di Hitler.

