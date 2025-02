Al via il Carnevale di Venezia 2025 con il corteo acqueo

Tutto pronto per l’inizio dell’edizione 2025 del Carnevale di Venezia “Il tempo di Casanova”, che quest’anno farà rivivere le avventure del seduttore, avventuriero, e intellettuale veneziano, emblema di un’epoca di splendore, libertà e contraddizioni. Ad aprire il primo fine settimana di festeggiamenti lo spettacolare e coloratissimo corteo acqueo di imbarcazioni tradizionali veneziane, realizzato in collaborazione con il Coordinamento Associazioni Remiere di Voga alla Veneta e capitanato dalla mitica “Pantegana”, e l’anteprima del Venice Carnival Street Show in Piazza San Marco e in Piazza Ferretto.

Domenica 16 febbraio, a partire dalle ore 11.00, oltre un centinaio di barche addobbate e vogatori in costume si daranno appuntamento a Punta della Dogana per percorrere il Canal Grande verso Rialto. Proprio prima del ponte, la caorlina che trasporterà la “Pantegana” in cartapesta, ormai diventata uno dei simboli del Carnevale popolare veneziano, simbolicamente si aprirà in uno sfavillio di fumi colorati, stelle filanti e coriandoli biodegradabili ed ecosostenibili, dando così il via ufficiale ai festeggiamenti carnevaleschi, all’insegna della tradizione e della venezianità. La festa si concluderà in Campo dell’Erbaria, tra i piatti della cucina enogastronomica tradizionale veneziana, musica e tanto divertimento.

Sabato 15 e domenica 16 febbraio si parte anche con l’anteprima del Venice Carnival Street Show “Casanova, che avventure da matti!” a Venezia, dalle 11.00, e Mestre, dalle 15.30. Giocoliere della vita, teorico della fantasia, viaggiatore delle possibilità e scienziato della creatività: lo spirito di questo eclettico personaggio veneziano divertirà il pubblico di ogni età con performance circo-teatro, clownerie, musicanti, parate, maghi e affabulatori avventurosi sui palchi di Piazza San Marco e Piazza Ferretto.

Nel primo weekend di festa, “Il tempo di Casanova” animerà gli spazi culturali della città con una fitta programmazione di appuntamenti in laguna e in terraferma. Da venerdì 14 febbraio, il Teatro La Fenice propone “Rigoletto”, l’opera in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave e tratta dal dramma di Victor Hugo “Il re si diverte”, mentre il Teatro Goldoni propone una delle opere più singolari di Carlo Goldoni, “La moglie saggia”, che mescola tragedia e commedia.

