Spender, esce oggi il singolo “tossico”

SPENDER, talentuoso rapper romano reduce dalla partecipazione all’ultima edizione del rap show di Netflix “Nuova scena”, annuncia l’uscita del suo nuovo EP “TOSSICO” fuori da venerdì 21 febbraio 2025.

“TOSSICO” parla di ambizione, di successo e delle forze che, dentro di noi, ci spingono a guardare sempre più in là. Tra introspezione e determinazione, le tracce raccontano sogni e conquiste, ma fa anche i conti con il peso delle proprie scelte. Beat incalzanti si alternano ad atmosfere più intime, mentre i testi parlano di sacrifici, vittorie e dubbi. È la cronaca di chi vuole farcela, senza mai dimenticare da dove viene.

SPENDER è dunque pronto a tornare con il suo linguaggio diretto e senza compromessi, volto a stimolare il pubblico con il suo stile peculiare e unico. L’artista ha infatti ormai imparato a parlare ai suoi ascoltatori anche di argomenti complessi mantenendo un sorriso smagliante, senza mai salire in cattedra, ma ponendosi di fronte a loro in modo fraterno.

Empatia, spiccata sensibilità e un temperamento inquieto, alla perenne ricerca di stimoli e sensazioni nuove, e un amore profondo per la musica che, pur nel pieno della tempesta, non ha mai trascurato, caratterizzano da sempre, infatti, i progetti di SPENDER.

Il nuovo EP giunge dopo la pubblicazione di diversi singoli durante il 2024, tra cui “JOKER”, pubblicato ad ottobre, e “Papà (il mostro)”, pubblicato a novembre in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un brano intenso e provocatorio che invita alla riflessione sulle dinamiche di ossessione, controllo e patriarcato, e a un anno di distanza dal successo della partecipazione di SPENDER al rap show prodotto e distribuito da Netflix “Nuova Scena – Rhytm + Flow:”, in cui, scelto da Fabri Fibra, si distingue e si fa largo fino alle fasi finali, raccogliendo ampi consensi e arrivando a condividere il palco con Noyz Narcos, un altro mostro sacro della scena italiana.

Con “TOSSICO”, il rapper è pronto ad inaugurare una nuova fase del suo viaggio musicale, per raccontarsi come mai fatto prima d’ora sia alla sua storica e affezionata fanbase, sia ad un pubblico sempre più vasto.

Spender presenterà “TOSSICO” con uno speciale release party giovedì 20 febbraio dalle ore 22.00 al Mirò di Roma. L’ingresso sarà ad offerta libera e il ricavato dell’evento sarà destinato al sostegno dei tossicodipendenti in riabilitazione.

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/ouuyaspender

TIKTOK: https://www.tiktok.com/@ouuyaspender?lang=en

