Gli SOS – SAVE OUR SOULS, il gruppo rock che canta la sicurezza sul lavoro fondato e diretto dal frontman Bruco (Marco Ferri), sarà in concerto il 10 marzo al Legend Club di Milano (Viale Enrico Fermi, 98, 20161 Milano MI).

Ingresso gratuito su prenotazione al link: Biglietti

Al Legend Club sarà presentato live per la prima volta il nuovo album “MACTE ANIMO!” (SA Project / Believe), disponibile in radio e digitale (https://bfan.link/macte-animo-1).

Con una carriera consolidata da molti concerti in tutta Italia e in importanti manifestazioni e concorsi come Sanremo Rock, dal 2018 gli SOS hanno trasformato la loro musica in uno strumento potente per sensibilizzare il pubblico su un tema cruciale: la sicurezza sul lavoro.

“Macte Animo!”, che in latino significa “Coraggio!”, rappresenta il fulcro del nuovo progetto e raccoglie i brani più significativi della band usciti negli ultimi anni, inerenti alla sicurezza e alla prevenzione nella vita di tutti i giorni.

Il disco contiene anche il nuovo brano “Con gli occhi aperti”, che promuove una cultura della sicurezza che nasce dai comportamenti quotidiani di ogni individuo, in collaborazione con Faraone Academy, specializzata in formazione aziendale.

Questa la tracklist dell’album: “Con gli occhi aperti”, “Schegge”, “La bestia”, “Giuda”, “Terra”, “Sono colpevole”, “Ancora vivere”, “Vita” e “L’ultimo tornante”.

