Il 5 marzo esce negli store digitali e nelle librerie “Play. Tutto quello che c’è da sapere sulla musica attuale. Gli artisti, l’industria, le tecnologie” (ROI Edizioni – 256 pp.) di MASSIMO BONELLI, produttore, manager e consulente musicale da oltre venticinque anni.

“Play” si presenta come la guida definitiva dell’industria musicale italiana, un viaggio approfondito attraverso le dinamiche dell’industria e le tecnologie che permeano il panorama musicale contemporaneo.

Massimo Bonelli, figura di riferimento nel mondo della musica italiana, è fondatore di iCompany e direttore artistico di eventi di rilievo nazionale come il Concerto del Primo Maggio di Roma (dal 2015), la rassegna Ciao dedicata a Lucio Dalla e il San Marino Song Contest.

In questo libro condivide il suo vasto bagaglio di conoscenze esplorando le sfide e le opportunità del settore, analizzando il ruolo degli artisti, dei produttori, delle etichette discografiche e delle piattaforme digitali, offrendo spunti preziosi per appassionati, professionisti e aspiranti addetti ai lavori.

Un lavoro di analisi durato anni, che racchiude ricerche, confronti con il mercato estero ed esperienze vissute in prima persona per spiegare come funziona la musica attuale.

Pre-order: https://amzn.eu/d/b9i0NXV

