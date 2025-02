Dopo il travolgente successo delle tappe, molte delle quali già sold out, del tour italiano di Pierluca Mariti, Savà Produzioni Creative è lieta di annunciare che lo spettacolo “Grazie per la domanda” approderà oltre i confini nazionali toccando le principali città europee.

Un mix irresistibile di ironia e autenticità quello di Pierluca Mariti, noto online come @piuttosto_che, che con il suo talento ha già fatto innamorare il pubblico italiano e che ora è pronto ad affascinare anche quello internazionale.

“Sono contentissimo di essere tornato sul palco, e la risposta del pubblico mi fa dire che l’entusiasmo è condiviso. Questo secondo spettacolo è assai più personale del primo, per cui l’accoglienza calorosa di chi mi viene a vedere ha un valore ancora più profondo. E adesso non vedo l’ora di incontrare il pubblico europeo: conservo ancora l’emozione del mio primo tour europeo, quella magia di sentirsi a casa anche a migliaia di chilometri dall’Italia.” dichiara Pierluca Mariti.

Anche il tour italiano prosegue con un’accoglienza straordinaria, registrando numerosi sold out e confermando l’entusiasmo del pubblico per la sua originale comicità. Ogni tappa si trasforma in un evento speciale, dove il calore degli spettatori rende ogni serata unica e indimenticabile.

“Grazie per la domanda” Tour Europeo

28 maggio – LONDRA – The Comedy Store

29 maggio – PARIGI – Teatro Apollo

2 giugno – AMSTERDAM – Boom Chicago

4 giugno – BRUXELLES – Pilar

5 giugno – BRUXELLES – Espace Lumen

6 giugno – BERLINO – Babylon

28-29 giugno – BARCELLONA – Golem’s Teatre

“Grazie per la domanda” Tour Italiano

13-febMilano TAM Teatro Arcimboldi

14-febVarese Teatro di Varese

19-febMestre Teatro Toniolo

20-febMantova Teatro Sociale

24-febRoma Teatro Brancaccio

+ ulteriori date a marzo-aprile e a breve saranno annunciate le nuove date dell’autunno 2025.

https://www.instagram.com/piuttosto_che

https://www.tiktok.com/@piuttosto_che

