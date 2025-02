Olimpiadi Milano Cortina 2026 in cerca di tedofori

Il Comune di Rho, che accoglierà alcune delle gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, rilancia l’appello degli organizzatori per la ricerca di tedofori pronti a portare per un tratto la fiamma olimpica e paralimpica in vista del grande appuntamento del prossimo anno.

La Fondazione Milano Cortina 2026 ha aperto le candidature per diventare tedoforo e lo ha fatto nei giorni scorsi dal palco del Festival di Sanremo attraverso la campionessa di pattinaggio artistico Carolina Kostner, madrina dell’evento.

La fiamma olimpica e paralimpica attraverserà tutta l’Italia, unendo persone, territori e culture. “Essere un tedoforo – spiega la Fondazione – significa non solo portare fisicamente la torcia, ma anche trasmettere l’entusiasmo e l’energia che rendono i Giochi Olimpici e Paralimpici un evento unico e universale. In totale saranno selezionati 10.001 tedofori per Milano Cortina 2026, protagonisti di un viaggio lungo 63 giorni, che inizierà il 26 novembre 2025 a Olimpia (in Grecia) e poi unirà tutte le regioni italiane toccando le 110 province della penisola. A Cortina d’Ampezzo arriverà il 26 gennaio 2026, dopo 70 anni esatti dalla Cerimonia d’Apertura dei Giochi del 1956, e concluderà il suo tragitto a Milano facendo il suo ingresso allo Stadio di San Siro, la sera di venerdì 6 febbraio 2026”.

L’invito a candidarsi è rivolto a quanti sono nati prima del 5 dicembre 2011, indipendentemente dall’età o dal livello sportivo. Vale per tutti: atleti, volontari, studenti, persone impegnate nel sociale, appassionati di sport e liberi cittadini.

Occorre visitare il sito ufficiale di Milano Cortina 2026 e seguire la procedura di registrazione, raccontando la propria storia e spiegando cosa spinge a vivere questa esperienza. Ogni candidatura sarà valutata in base ai meriti, all’impegno nella comunità e alla capacità di ispirare gli altri con la propria storia.

https://milanocortina2026. olympics.com/it

“Dal momento che siamo città olimpica, sarebbe davvero bello poter contare su alcuni tedofori rhodensi – dichiarano il Sindaco Andrea Orlandi e l’assessore allo Sport Alessandra Borghetti – Rho potrà essere davvero protagonista se in tanti aderiranno, sia come volontari a supporto dell’organizzazione, sia come tedofori. Confidiamo nell’amore per lo sport di tantissimi concittadini perché l’evento che stiamo attendendo con entusiasmo sia davvero una meravigliosa festa dello sport”.

