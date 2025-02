Olimpiadi della cultura. Arrivano i finanziamenti

Sono 16 i progetti ammessi al finanziamento relativo alle ‘Olimpiadi della Cultura’, per un contributo di 1,5 milioni di euro. Gli esiti della prima finestra del bando, che ha una dotazione finanziaria complessiva di 3 milioni di euro, sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

L’iniziativa punta a valorizzare eventi culturali di qualità sia nel periodo di avvicinamento ai Giochi invernali del 2026 sia durante il loro svolgimento. Al contributo hanno potuto accedere enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti di diritto privato, senza fine di lucro e in possesso di una consolidata esperienza in ambito culturale, attivi su tutto il territorio lombardo. I progetti selezionati coniugano la tradizione e la cultura lombarda con la storia dei Giochi, favorendo il coinvolgimento dei territori e dei cittadini.

“I Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026 – ha dichiarato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – rappresentano una straordinaria occasione per promuovere il patrimonio lombardo. Per la prima volta organizziamo le Olimpiadi della Cultura e, attraverso queste iniziative, vogliamo esaltare le tradizioni e le identità culturali della nostra regione. Accanto allo sport, gli eventi finanziati valorizzeranno arte, storia, cultura, partecipazione alla comunità, promuovendo corretti stili di vita e sostenibilità ambientale, economica e sociale. Le Olimpiadi attireranno tantissimi turisti, anche dall’estero, e Regione Lombardia intende prepararsi al meglio, lavorando in stretta sintonia con la Fondazione Milano Cortina“.

La seconda finestra del bando si aprirà dal 3 marzo al 3 aprile 2025 e sarà destinata a iniziative culturali che si svolgeranno in prossimità dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. Gli eventi dovranno arricchire l’offerta culturale dei territori olimpici che comprendono le sedi di gara e le aree limitrofe lungo l’asse Milano-Valtellina.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia