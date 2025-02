Stefania Aleni presenta libro “Porta Vittoria, che storia!”

La piazza Cinque Giornate di Milano fu la scena dell’insurrezione dei milanesi contro il dominio austriaco tra il 18 e il 22 marzo 1848, come ricorda il monumento commemorativo dello scultore Giuseppe Grandi, al centro dello slargo. Simbolo quindi dell’indipendenza e della resilienza meneghine, questo spazio urbano ha attraversato i secoli conservando una straordinaria vitalità.

Uno dei due vecchi dazi, quello al numero 15, è sede a sua volta dal 1932 di una agenzia viaggi, che oggi si chiama “Cinque Giornate”, una delle sedi del gruppo L’Astrolabio di proprietà della famiglia Aronson, già titolare della Chiariva, la prima agenzia viaggi nata in Italia. In questo doppio scrigno di memorie, giovedì 20 febbraio 2025 la direttrice del magazine di quartiere QUATTRO, prof.ssa Stefania Aleni, presenterà il libro, da lei curato, “Porta Vittoria, che storia!” ripercorrendo le vicende culturali, civili e urbanistiche di un quartiere dalla forte identità, tra passato, presente e un possibile futuro. Dalle ore 18 alle 19.

Da piazza Cinque Giornate lungo XXII Marzo e poi a Nord e a Sud del corso, il volume, tornando di tanto in tanto ai ricordi vividi degli anni del dopoguerra, descrive i luoghi più significativi, quello che c’era e quello che c’è o ci sarà: il mercato di frutta e verdura presente per più di cinquant’anni sull’area dell’attuale Marinai d’Italia e del suo parco; lo scalo ferroviario e la sua dismissione con la realizzazione del Passante Ferroviario e degli interventi residenziali e del parco in superficie; la costruzione della BEIC, Biblioteca Europea di Informazione e Cultura – sull’area di viale Molise una “infrastruttura culturale” di respiro europeo.

Ai siti della cultura e dello spettacolo è poi dedicato l’ultimo capitolo del libro, fra cinema e discoteche ormai chiuse, ma già protagoniste del costume milanese, e nuove aperture.

SCHEDA TECNICA

“Porta Vittoria, che storia!”

a cura di Stefania Aleni

Ed. QUATTRO

176 pagine, 155 immagini

Prezzo € 24,00

In vendita sul sito www.quattromilano.it, nelle librerie di zona 4 e presso la libreria Hoepli.

Alla Cinque Giornate, al termine della presentazione ci sarà il firma copie.

