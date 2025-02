“Il sabotaggio alla pista da bob a Cortina mortifica l’immagine dell’intero Paese agli occhi del mondo, vanifica gli sforzi di tanti lavoratori che giorno e notte stanno dando il massimo per far sì che i Giochi Olimpici Invernali del 2026 si svolgano nel migliore dei modi. I professionisti della violenza, dell’odio e del vandalismo non avranno la meglio e noi andremo avanti nella convinzione che l’Italia merita modernità, infrastrutture, crescita e sviluppo”.

Lo dichiara il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti.

Fabrizio Cecchetti

Parlamentare della Lega – Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati

