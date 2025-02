Le sneakers in uscita più attese del 2025

Il 2025 si profila come un anno di straordinaria importanza per chi ama le sneakers. Con il ritorno di design iconici e nuove collaborazioni, nei prossimi mesi verrà segnato un punto di svolta nel panorama dello streetwear. Molti marchi celebrano anniversari storici di modelli che hanno definito un’epoca, aggiungendo un tocco di nostalgia alle loro collezioni. Parallelamente, l’industria del settore vede un continuo dialogo tra lusso e streetwear, offrendo prodotti che vanno oltre l’estetica funzionale per abbracciare concetti più profondi legati alla storia, alla cultura e all’innovazione.

Dalla nostalgia alle edizioni limitate

Un elemento chiave delle nuove tendenze è la nostalgia dei decenni passati, la quale guida il design e l’attesa del pubblico. I collezionisti e gli appassionati occasionali trovano un terreno comune nell’apprezzare scarpe che uniscono passato e presente. Con un mercato sempre più globale, dove marchi e collaborazioni dettano le tendenze, questo 2025 offrirà opportunità uniche per arricchire le collezioni personali con calzature che raccontano storie che molti non vedono l’ora di raccontare. Se sei già alla ricerca di edizioni limitate, puoi acquistare sneakers in edizione limitata su PRM.

Quali sono le sneakers più attese del 2025?

Le uscite più attese del 2025 includono collaborazioni e rivisitazioni che promettono di soddisfare ogni tipo di appassionato. Tra queste troviamo il modello Undefeated x Air Jordan 4 che celebra il 20° anniversario di una delle partnership più influenti della storia del marchio Jordan. Queste sneakers, ispirate alla giacca da volo MA-1, combinano il verde oliva della tomaia con accenti in arancione e dettagli in nero, divenendo un tributo perfetto alle loro iconiche antenate. Disponibili in due versioni, con il classico logo Jumpman o con il marchio Nike Air sul tallone, sono destinate a diventare un pezzo di riferimento per i collezionisti.

Le adidas AE 2, invece, segnano il ritorno della partnership tra Anthony Edwards e adidas. Progettate per il basket ma adatte anche per l’uso quotidiano, queste sneakers sono il risultato dell’equilibrio perfetto tra performance e stile. La tomaia in maglia leggera offre flessibilità e traspirabilità, mentre i rinforzi in TPU garantiscono il supporto necessario per i movimenti più rapidi.

Un’altra uscita imperdibile è rappresentata dal modello Tom Sachs x Nike Mars Yard 3.0. La collaborazione tra l’artista e il gigante dello sportwear continua a esplorare temi spaziali, fondendo un design funzionale con un’estetica unica. Queste sneakers richiamano la passione di Sachs per la NASA e raccontano una storia che parla di esplorazione e innovazione.

Non possiamo fare a meno di parlare anche del revival delle Air Jordan 1 ‘85 ‘Banned/Royal’ che cattura l’essenza del design originale del 1985, con un focus sullo storytelling che ha reso leggendario questo modello. La combinazione di nero e blu royal, unita alla struttura in pelle fedele all’originale, permette a queste sneakers di posizionarsi tra le più ambite dell’anno 2025.

Infine, è da sottolineare la collaborazione tra Action Bronson e New Balance, che torna con le 990v6 in uscita ad aprile 2025. Questo nuovo modello segna il terzo capitolo della partnership tra il rapper, chef e creativo Action Bronson e il noto marchio di calzature, dopo il successo delle due edizioni speciali del 2023. Con questa uscita, New Balance continua a spingersi oltre i confini, rendendo questa sneaker uno degli oggetti più desiderati della comunità degli sneakerhead.

Quali storie si nascondono dietro le sneakers in uscita quest’anno?

Ogni sneakers prevista per il 2025 porta con sé una narrazione unica che aggiunge profondità al design. L’Undefeated x Air Jordan 4, ad esempio, non è solo una celebrazione di un anniversario, ma un omaggio a una collaborazione che ha aperto la strada a numerosi progetti simili. Le radici militari del design, ispirate alla giacca MA-1, rappresentano un’intersezione tra storia e innovazione.

La Tom Sachs x Nike Mars Yard 3.0, invece, racconta una storia di resilienza e rinnovamento. Dopo una pausa nella collaborazione dovuta a controversie, il ritorno di questa partnership sottolinea un impegno reciproco verso una cultura del lavoro più inclusiva e rispettosa. Il design, intriso dell’estetica spaziale di Sachs, simboleggia l’esplorazione e il superamento dei confini, tematiche che risuonano tanto nell’arte quanto nello sport.

Come potranno queste sneakers influenzare la cultura delle calzature?

Come possiamo ben immaginare, le sneakers in uscita nel 2025 non sono solo oggetti di consumo, ma simboli di una cultura che si evolve. La combinazione di design innovativo, storytelling e collaborazioni crea un impatto significativo non solo nell’industria della moda, ma anche nella percezione sociale del valore delle calzature. Il mix di tradizione e modernità offerto da modelli come le Air Jordan 1 ‘85 ‘Banned/Royal’ e le Undefeated x Air Jordan 4 riflette l’importanza del patrimonio culturale nella definizione delle tendenze contemporanee. Allo stesso tempo, la spinta verso l’innovazione, come evidenziato dalla Tom Sachs x Nike Mars Yard 3.0, dimostra come l’estetica possa essere utilizzata per esplorare nuovi orizzonti creativi.

In conclusione, il 2025 rappresenta un anno fondamentale per la cultura delle sneakers. Ogni modello racconta una storia, mescolando elementi di design, significato culturale e innovazione. Per chi è pronto ad aggiungere pezzi unici alla propria collezione, il 2025 sarà certamente un anno da ricordare.

