“Fuori dal coro”, centri d’accoglienza usati maniera illegale

Un viaggio tra i centri d’accoglienza usati in maniera illegale per gestire lo stoccaggio e lo spaccio della droga sarà al centro dell’appuntamento di domani, mercoledì 26 febbraio, con “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro.

Nel corso della serata, un approfondimento sul settore del trading online, dove personaggi noti al grande pubblico, come nel caso di Fabrizio Corona, promuovono guadagni facili e garantiti: in realtà però ci sono persone che hanno perso l’intero capitale investito.

Spazio poi a un’inchiesta sulle occupazioni abusive con cui si cercherà di analizzare il giro di affari di chi, a fronte di un alto compenso economico, cede illegalmente la propria casa popolare. Inoltre, sempre sul tema, il racconto dell’aggressione a una troupe del programma a Napoli dopo aver chiesto a due noti tiktoker delucidazioni sulla loro condizione abitativa.

