In occasione del 75° Festival di Sanremo, dal 9 al 16 febbraio debutta a Sanremo LIVING GARDEN HUB il nuovo spazio ideato per ospitare eventi e offrire opportunità di networking in un contesto esclusivo con terrazza sul mare.

Domenica 9 febbraio al Living Garden Hub ci sarà una esclusiva Cena di Gala con il contributo di Centro Latte Faraldi, Latte Alberti, Tanagrina, Frantoio Sant’Agata e Pasta Morena.

Per l’occasione, verrà presentato in anteprima il Piatto del Festival, firmato quest’anno da Casa Artusi, che celebra il connubio tra tradizione e innovazione gastronomica.

Quest’anno, infatti, sarà lo Chef Matteo Milandri di Casa Artusi a firmare il piatto ufficiale dell’evento: “Maiale arrostito al latte N°551 aromatizzato alla lavanda”.

L’iniziativa, promossa dal Gruppo MoreNews e CNA Imperia, mira a valorizzare il territorio e la sua cucina in un contesto internazionale come il Festival di Sanremo.

Tra gli appuntamenti fissi del Living Garden Hub durante la settimana sanremese ci sarà “SanreMix – Esplorando il Festival: artisti, storie e passioni”, uno spazio dedicato a interviste a ospiti, operatori del settore e approfondimenti su tutto ciò che ruota intorno alla macchina del Festival di Sanremo.

QN Quotidiano Nazionale, in qualità di media partner, parteciperà con i suoi giornalisti che seguiranno l’evento in prima linea, raccontando il Festival attraverso un diario dedicato e incontrando i protagonisti della manifestazione.

A soli 7 minuti dal Teatro Ariston e a 5 minuti dal Casinò di Sanremo, con una vista mozzafiato sul litorale che ne esalta l’atmosfera suggestiva, Living Garden Hub si caratterizza per l’attenzione alla musica, all’innovazione, alla territorialità e alla sostenibilità, quattro pilastri che ne definiscono l’identità

I lettori di QN Quotidiano Nazionale potranno seguire tutti i momenti salienti e gli approfondimenti sul sito ufficiale quotidiano.net/sanremo .

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia