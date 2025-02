È stato pubblicato nella sezione Bandi e Gare del sito del Comune di Milano l’avviso per la concessione di contributi per la realizzazione di nuove iniziative da inserire nel palinsesto del progetto Milano è Memoria per il 2025.

La priorità, premiata con un punteggio aggiuntivo, sarà data a proposte inerenti all’ottantesimo anniversario della Liberazione: “Il tempo della pace e della Libertà. Ottanta anni di Liberazione” è infatti il titolo del progetto complessivo per cui la Giunta comunale ha già approvato le linee guida.

Il bando ha a disposizione una capienza complessiva di 60mila euro. Ogni singolo progetto finanziato potrà ricevere fino a 5.000 euro, per un massimo dell’80% del suo costo. Il bando rimarrà aperto fino al 14 marzo e vi possono partecipare enti, associazioni e gruppi di cittadini e cittadine per iniziative senza fine di lucro, da realizzarsi entro dicembre 2025. Il bando scade il 14 marzo 2025.

Il progetto Milano è Memoria continua così la missione di raccontare, testimoniare e diffondere l’identità di Milano, facendo conoscere i suoi valori fondanti, i fatti ei protagonisti della sua storia e di questi valori, patrimonio della comunità e impegno verso le giovani generazioni.

Dal suo avvio Milano è Memoria ha favorito la realizzazione di iniziative sostenendo più di un centinaio di soggetti (associazioni e gruppi spontanei di cittadini) grazie a bandi usciti con scadenza annuale, dal 2019 ad oggi, per un investimento complessivo – compresa le risorse stanziate quest’anno – di 400.000 euro. Al centro l’impegno a raccontare e testimoniare l’identità cittadina dall’antifascismo alla solidarietà sociale, dalle stragi neofasciste alla lotta contro le mafie, alla pace e molto altro, ruotando intorno a quattro date cardine: il 27 Gennaio (Giorno della Memoria delle Vittime della Shoah); il 25 Aprile (Anniversario della Liberazione dal Nazifascismo); il 9 maggio (Giorno della Memoria delle Vittime del Terrorismo e delle stragi di tale matrice); il 12 Dicembre (Strage di Piazza Fontana).

I progetti sostenuti da Milano è Memoria rappresentano un palinsesto di ampia varietà e qualità, molti dei quali realizzati con la partecipazione di Istituti scolastici cittadini, associazioni territoriali, di enti e istituzioni culturali e storiche e che ha visto l’utilizzo di numerosi e diversi linguaggi (social, film, documentari, spettacoli teatrali, iniziative pubbliche, workshop, corsi, pubblicazioni) grazie alla partecipazione spontanea di cittadini e cittadine, testimoni, giornalisti e scrittori. Il tutto raccolto e promosso dal sito

