Auto: dai modelli più richiesti sul mercato a tutte le spese da sostenere

Il mercato dell’auto in Italia continua a vedere come protagonisti indiscussi SUV e utilitarie. Ne dà testimonianza l’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (UNRAE), negli ultimi dati diffusi relativi alle immatricolazioni per segmento di gennaio 2025.

In particolare, la richiesta maggiore è stata registrata per i SUV piccoli, che ha toccato quota 30,9% rispetto al totale del mercato, subito seguita da quella per i compatti (18,2%), le utilitarie (17,6%) e le super utilitarie (12,2%).

Tuttavia, queste percentuali si inseriscono all’interno di un quadro di flessione generale: sempre secondo UNRAE, infatti, a gennaio 2025 la quota complessiva delle autovetture immatricolate è calata del 5,9% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Le ragioni di questo trend negativo sono da attribuire innanzitutto all’aumento dei prezzi medi delle autovetture, così come – in secondo luogo – a tutti i costi a cui è necessario far fronte, tra spese fisse e di gestione. Cerchiamo quindi di fare maggiore chiarezza in proposito, provando a individuare anche possibili accorgimenti e strategie con cui risparmiare nel medio e lungo termine.

La scelta del veicolo: valutare costo d’acquisto e svalutazione

La prima e più importante spesa nel mondo automobilistico è rappresentata dall’acquisto del veicolo. A questo proposito, nonostante l’aumento generale dei prezzi di listino, è sempre bene ricordare che il costo di un’auto nuova o usata varia notevolmente in base alla casa automobilistica di riferimento, al modello prescelto e agli optional richiesti.

Per salvaguardare al meglio l’investimento, in fase di scelta, oltre al costo iniziale, sarà importante tenere conto anche della svalutazione del veicolo, che può infatti incidere in maniera significativa sul valore residuo nel tempo.

Per esempio, un’auto di fascia alta potrebbe offrire prestazioni eccellenti e comfort superiori, ma il suo prezzo e il tasso di svalutazione saranno molto elevati rispetto a un modello di fascia media. Al contrario, scegliere un’auto usata può rappresentare una soluzione più economica, anche se va valutata attentamente la storia del veicolo e le spese che potrebbero essere necessarie per eventuali riparazioni.

La manutenzione: prevenzione per evitare costi imprevisti

Un altro aspetto da tenere in considerazione quando si analizzano i costi legati al possesso dell’auto è rappresentato dalla sua manutenzione.

Per garantire la longevità e il corretto funzionamento di una vettura, infatti, è fondamentale seguire un piano di assistenza regolare che comprenda cambi d’olio, revisioni periodiche, controllo dei freni e verifiche sul sistema elettrico e pneumatici.

In linea generale, il costo annuale stimato per questa voce di spesa è di circa 1.000 euro, un valore che naturalmente può variare in modo più o meno significativo in base allo stato e all’età del veicolo, così come ai chilometri percorsi.

Prendersi correttamente cura dell’auto, in ogni caso, è fondamentale perché contribuisce a prevenire i guasti, così da evitare costi imprevisti dovuti a riparazioni più complesse.

Per esempio, un semplice intervento sui freni o una sostituzione tempestiva dei filtri possono evitare danni maggiori e costosi interventi futuri. Molte officine offrono pacchetti di manutenzione preventiva, che garantiscono un risparmio notevole rispetto agli interventi singoli. Investire nella prevenzione è, quindi, una scelta strategica per chi desidera mantenere il proprio veicolo in condizioni ottimali senza incorrere in spese straordinarie.

L’assicurazione auto: risparmiare con i prodotti online e la comparazione

Un’altra spesa fissa legata al possesso dell’auto è quella dell’assicurazione per la Responsabilità Civile, una polizza obbligatoria in Italia che copre i danni causati a terzi in caso di incidente.

Il premio dell’RC auto dipende da una serie di fattori, tra cui il profilo di guida, il luogo in cui si vive, il tipo di utilizzo dell’auto, così come l’età e le sue condizioni. In ogni caso, per ottimizzare la spesa al giorno d’oggi è possibile valutare di orientarsi verso le polizze online, che in genere presentano tariffe più competitive rispetto ai prodotti tradizionali, grazie alle compagnie digitali che non hanno da sostenere i costi di gestione delle filiali fisiche.

Per individuare la soluzione più indicata per le proprie necessità, al giorno d’oggi è possibile procedere alla comparazione delle migliori assicurazioni auto online affidandosi ad appositi portali come Facile.it che, previa compilazione di pratici form, mettono a disposizione preventivi su misura del tutto gratuiti in pochi click.

In fase di valutazione, è inoltre possibile scegliere di abbinare alla RC auto una serie di garanzie accessorie – dalla Furto e Incendio alla Cristalli, passando per l’Assistenza stradale e la Tutela legate – con cui personalizzare il prodotto. Naturalmente, anche in questo caso è importante tenere conto delle proprie, specifiche esigenze, così da evitare spese superflue e beneficiare esclusivamente di coperture di cui si potrebbe aver bisogno.

Il possesso di un’auto comporta dunque una serie di costi che vanno ben oltre il prezzo d’acquisto. La scelta del modello giusto, unita a un piano di manutenzione preventiva e a una polizza assicurativa adeguata, rappresenta la chiave per garantire sicurezza, affidabilità e convenienza nel lungo termine.

Prendere una decisione informata, basata su dati reali e su una valutazione attenta delle proprie esigenze, permette di evitare sorprese e di pianificare un investimento che possa davvero valorizzare la mobilità personale.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia