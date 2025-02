Contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti e delle discariche abusive a cielo aperto.

Questo l’obiettivo della campagna #rifiutalabbandono che CEM Ambiente, in collaborazione con il Comune di Cassano d’Adda, ha realizzato per affrontare un problema sempre più diffuso.

Una campagna d’impatto, che punta a scuotere le coscienze giocando sul tema dell’inciviltà e provocando con lo slogan “L’ABBANDONO DEI RIFIUTI È UNA RICETTA DIFFICILE DA DIGERIRE” e con un’immagine altrettanto forte: una pizza bella e invitante, ma contaminata da rifiuti.

La campagna parte da Cassano d’Adda ma interesserà progressivamente tutti i 76 Comuni soci di CEM. Manifesti e locandine tappezzeranno il territorio gestito dall’utility, lanciando una prima provocazione destinata ad essere seguita da altre.

Dopo il focus iniziale sull’abbandono dei rifiuti, arriveranno due ulteriori messaggi: uno dedicato ai mozziconi di sigaretta gettati a terra e un altro al problema annoso delle deiezioni canine non raccolte. Ogni messaggio sarà legato al tema del cibo, con tre uscite distanziate di un mese l’una dall’altra.

“L’abbandono dei rifiuti – ha detto il Presidente di CEM Ambiente Alberto Fulgione – è una problematica sempre più diffusa nelle città e i nostri Sindaci ci hanno chiesto di pensare a una sensibilizzazione efficace, allargata a tutto il territorio servito. Da lì è nata la nostra campagna che gioca sul tema del gusto e della cucina, tanto caro a noi italiani per veicolare un messaggio inequivocabile: nessuno mangerebbe una pizza ai rifiuti. Né tantomeno quello che verrà dopo (ma non voglio anticipare nulla. Vedrete!). Speriamo davvero che questa iniziativa faccia riflettere tutti su un tema che non è solo ambientale e di decoro urbano, ma anche economico e sanitario”.

“L’abbandono dei rifiuti è un problema che purtroppo riguarda anche la nostra Cassano – dice il Sindaco di Cassano d’Adda Fabio Colombo – con conseguenze che vanno oltre il semplice decoro urbano: incide sull’ambiente, sulla salute e sul benessere di tutta la comunità. Come Amministrazione, vogliamo contrastare questo fenomeno con un’azione concreta di sensibilizzazione, che coinvolga direttamente i cittadini e tutto il territorio, ma anche una adeguata azione sanzionatoria. In collaborazione con CEM Ambiente, abbiamo avviato una campagna con un messaggio chiaro: il rispetto per Cassano è una responsabilità di tutti. Presto scoprirete di più su questa iniziativa, con l’auspicio che possa portare a un cambiamento reale nelle abitudini quotidiane di ciascuno di noi.”

L’IMPEGNO DEL COMUNE DI CASSANO D’ADDA

La prima fase della campagna #Rifiutalabbandono prende il via a Cassano con diverse azioni mirate, promosse da CEM Ambiente e dall’Amministrazione comunale: affissioni di manifesti, post e quiz sui social, una pagina web (https://www.eventicem.it/rifiutalabbandono/) con informazioni e consigli, locandine per le zone più critiche della città, per massimizzare l’impatto del messaggio.

Inoltre, nel 2025, #RifiutaLabbandono sarà il filo conduttore degli eventi promossi da CEM Ambiente. In particolare:

Concorso fotografico “SCATTASOSTENIBILE”: dall’1 marzo al 15 aprile, dedicato al tema dell’abbandono dei rifiuti e della tutela ambientale. Evento WEPLOGGING: il 10 e 11 maggio, la grande due giorni di pulizia e sensibilizzazione aperta alla cittadinanza di tutti i Comuni soci di CEM.

Sui canali social di CEM Ambiente, tutti gli aggiornamenti sulla campagna #Rifiutalabbandono e sugli eventi in programma.

