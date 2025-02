Campagna Alcon: “Apri gli occhi sulla Secchezza Oculare”

Una consapevolezza ancora troppo bassa sulla malattia dell’Occhio Secco nella popolazione, che spesso senza saperlo presenta già i primi sintomi.

Questa l’osservazione più importante dei risultati della campagna “Apri gli occhi sulla Secchezza Oculare” promossa da Alcon, conclusasi a dicembre.

L’iniziativa ha coinvolto 40 specialisti tra Roma, Milano e Napoli con oltre 550 visite gratuite pianificate. Nelle consulenze effettuate, gli specialisti hanno riscontrato sintomi riconducibili alla malattia dell’Occhio Secco nella quasi totalità delle persone che hanno aderito all’iniziativa sebbene, coloro che dichiarano di essersi rivolti in passato a un oculista per questa problematica sono poco più della metà.

In Italia si stima che siano circa 13 milioni le persone con sintomi riconducibili alla malattia dell’Occhio Secco; circa 7 milioni non si recano dall’Oculista, figura chiave nella diagnosi.

Dati sui quali riflettere considerando quanto emerso dalla campagna: oltre il 70% dei 3.457 utenti che hanno compilato il test di autovalutazione OSDI-6 (Ocular Surface Disease Index) sul sito www.aprigliocchi2024.it sono risultati idonei ad una visita di controllo.

I sintomi rilevati principalmente sono stati occhi rossi, bruciore, sensazione di corpo estraneo nell’occhio e fotofobia, tutti segnali che si è in presenza della malattia dell’Occhio Secco.

“La malattia dell’Occhio Secco è sottovalutata, non c’è la giusta percezione nella popolazione che non considera l’occhio secco come malattia, ma piuttosto come un disturbo passeggero che può portare ad alcuni sintomi da gestire in modo estemporaneo. – Afferma il prof. Stefano Barabino, Responsabile del Centro di Superficie Oculare e Occhio Secco dell’UOC Oculistica ASST Fatebenefratelli Sacco, e docente alla Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell’Università di Milano. – In realtà chi presenta i sintomi ha in corso un’alterazione della superficie oculare che nasconde un quadro molto più complesso. L’oculista è in grado di fare una diagnosi accurata della malattia dell’Occhio Secco che, se fatta in modo tempestivo, porta ad una gestione efficace con un impatto limitato sulla qualità di vita del paziente. Una visita periodica dallo specialista rappresenta un atteggiamento virtuoso da parte della popolazione che permette di preservare la salute oculare.”

L’importante adesione della popolazione alla campagna promossa da Alcon “Apri gli occhi sulla Secchezza Oculare” conferma la necessità di sensibilizzare le persone a una maggiore educazione sulla salute oculare.

