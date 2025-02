Selena Gomez, artista multiplatino nominata ai GRAMMY®, benny blanco, produttore discografico e cantautore multiplatino nominato ai GRAMMY® e Gracie Abrams, cantautrice nominata ai GRAMMY®, hanno pubblicato il singolo: “Call Me When You Break Up”.

Il brano in tutte le radio in Italia, è tratto dall’attesissimo primo album in collaborazione di Selena e Benny, “I Said I Love You First”, in uscita il 21 marzo in tutto il mondo, è accompagnato da un videoclip ufficiale.

Prima collaborazione tra i tre artisti, “Call Me When You Break Up” è una reunion invece per Blanco e la Abrams, amici e collaboratori di lunga data, che si erano già ritrovati a lavorare insieme per “Unlearn” nel 2021.

La scorsa settimana era uscito un estratto dall’album, “Scared of Loving Young”.

L’album di Selena Gomez e Benny Blanco celebra la storia d’amore della coppia, offrendo ai fan una finestra unica sulla loro relazione.

L’album è nato organicamente dal loro trovarsi bene a lavorare assieme in modo creativo, consentendo loro di produrre arte che riflette le loro esperienze in maniera autentica. L’album racconta la loro storia: prima di incontrarsi, innamorarsi e poi guardare al futuro insieme.

“I Said I Love You First” è disponibile per il pre-order in formato fisico.

