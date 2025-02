Bianalisi apre centro medico a Caronno Pertusella

Il gruppo Bianalisi, rafforza la sua presenza nel varesotto, aprendo nel cuore di Caronno Pertusella il suo 20° poliambulatorio in Lombardia, che servirà la città e i territori vicini. La nuova struttura, caratterizzata da una sede moderna e accogliente con ampi spazi dotati di avanzate tecnologie, si inserisce in un’area residenziale e commerciale del centro cittadino, di fronte alla stazione ferroviaria, in Piazza Sandro Pertini 101.

Bianalisi Caronno Pertusella è un centro medico autorizzato con 8 ambulatori, che si sviluppa su una superficie di 400 mq, dove vengono erogate molteplici prestazioni sanitarie: dagli esami diagnostici (come ecografie, ECG, ecocolordoppler cardiaco, fibroscopia, impedenziometria e tamponi ginecologici) fino alle visite specialistiche, oltre a un servizio di fisioterapia e riabilitazione motoria.

Numerose le specialità per cui sono disponibili le visite ambulatoriali: cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, medicina interna, ortopedia, otorinolaringoiatria, urologia; un servizio che aumenterà nel corso dei prossimi mesi, con l’aggiunta di altre branche specialistiche e ulteriori servizi per la popolazione.

La nuova sede consolida ulteriormente il network di Bianalisi, oggi presente con oltre 350 strutture in 12 regioni italiane e nella Repubblica di San Marino. L’apertura di Caronno Pertusella rappresenta un traguardo importante per il gruppo, che continua a crescere sul territorio nazionale per garantire ai pazienti servizi di alta qualità, a pochi passi da casa. Anche questa struttura sanitaria potrà contare su tecnologie all’avanguardia e sulle competenze professionali di una realtà solida e strutturata che ogni giorno, in tutta Italia, accoglie nelle proprie sedi 15.000 pazienti, effettuando ogni anno 20 milioni di analisi di laboratorio e 1,5 milioni di prestazioni grazie a uno staff di oltre 1.000 persone e 1.200 professionisti.

Aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 19:30, il nuovo poliambulatorio Bianalisi è comodo da raggiungere e offre un’ampia disponibilità di parcheggi. Per informazioni e per prenotare, contattare il numero 02.962821 o consultare il sito www.bianalisi.it

