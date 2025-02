Auto, Tovaglieri (Lega), dialogo strategico Ue inutili chiacchiere da bar, cancellare stop motori 2035

“L’industria dell’auto sta morendo sotto i colpi dell’estremismo green della Commissione europea, e i responsabili sono qui in quest’aula. Invece di fare marcia indietro, vi siete inventati un “Dialogo Strategico” sull’automotive che altro non è che fumo negli occhi, e voi per primi ne siete consapevoli. Riunioni avvolte nella nebbia, lontane da occhi indiscreti, nessuna agenda pubblica e obiettivi precisi: e come finirà? Ve lo dico io: in chiacchiere da bar, che servono più a pulirvi la coscienza che a dare risposte a uno dei settori più strategici dell’industria europea, che voi avete messo in ginocchio. Invece di tante inutili conferenze e riunioni segrete, fate l’unica cosa che vi chiedono i cittadini europei: cancellate lo stop ai motori tradizionali al 2035, mettete fine alla stagione dell’ideologia green e diamo inizio a quella del pragmatismo”.

Così Isabella Tovaglieri (Lega), componente della commissione Industria, è intervenuta nella sessione plenaria del Parlamento europeo.​

