A Melzo 4 distributori automatici h24, di sacchi per la raccolta differenziata

Sono stati installati da CEM Ambiente 4 distributori automatici di sacchi di Ecuosacco (rosso) e del Multipak (giallo) in luoghi strategici e di passaggio della città di Melzo: Parco Bachelet (lato via Dolomiti);Parco Visconti (Fonte dell’acqua 1 Via G. Visconti);Parco Belgioioso (Fonte dell’acqua 2 via Catania); Parco Deledda (area esterna tra via P. Mascagni e via G. Puccini).

Ieri mattina mattina al Parco Belgioiso, l’Assessore all’Ambiente Giuseppe Alchieri, insieme ai tecnici di CEM ha presentato ai cittadini il nuovo servizio che permetterà di prelevare in modo semplice e veloce i sacchi tutti i giorni, 24H.

Grazie ai nuovi distributori, infatti, i sacchi di Ecuosacco e del Multipak, possono essere ritirati H24 senza più dover fare code nè rispettare gli orari degli uffici. I sacchi possono, inoltre, essere ritirati al bisogno, in ogni periodo dell’anno con una quantità annuale adeguata a ogni nucleo familiare.

“Melzo in tema di raccolta rifiuti è una Città virtuosa, ma sicuramente c’è ancora tanto margine di miglioramento che si può ottenere anche attraverso servizi sempre più efficienti e vicini ai bisogni dei cittadini. Con questi distributori semplifichiamo il servizio di distribuzione, permettendo a tutti di ritirare i sacchi con comodità in base alla propria gestione del tempo trovandoli in luoghi di passaggio e facilmente accessibili. Sappiamo che le novità a volte devono essere accompagnate per questo abbiamo voluto dare un supporto: per due settimane alcuni volontari hanno dato disponibilità a dare una mano ai cittadini meno “smart” a fare i primi prelievi e capire come funzionano i distributori” – spiega il Sindaco Antonio Fusè.

UNA BELLA INIZIATIVA

Da oggi 5 febbraio fino al 15 febbraio i volontari che hanno offerto di dare un servizio assistenza saranno presenti presso i distributori le mattine dalle ore 10.00 alle ore 11.00, domeniche escluse.

COME SI USANO I DISTRIBUTORI

Per prelevare i sacchi è necessario autenticarsi tramite la tessera sanitaria o la Carta di identità elettronica (CIE) dell’intestatario TARI o di un componente del nucleo familiare, avvicinando il codice a barre al lettore ottico.

Dopo l’autenticazione, le istruzioni appariranno sullo schermo del distributore. L’utente dovrà quindi selezionare la quantità che intende ritirare e mettere il tutto nel carrello: il distributore erogherà automaticamente i sacchi. (per aiutare i cittadini è stato preparato un video tutorial che verrà divulgato nei prossimi giorni sui social)

Il distributore eroga il quantitativo di sacchi per sei mesi calcolato in base ai componenti del nucleo familiare.

Dall’1 luglio di ogni anno sarà possibile ritirare la parte restante dei sacchi previsti quale dotazione annuale per ciascuna utenza. Il distributore è riservato alle utenze domestiche.

Per le utenze non domestiche e per il ritiro delle dotazioni speciali (per presidi sanitari, nuovi residenti ancora da registrare ecc) il riferimento è il Servizio Entrate del Comune.

www.cemambiente.it

