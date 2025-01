Rimane aperto il merchandising a marchio Rho

Rimane aperto fino al primo marzo il punto vendita di merchandising a marchio Rho. La vendita di prodotti a marchio Rho in piazza San Vittore, in occasione del Natale 2024, ha ottenuto un notevole riscontro, tanti gli acquisti di magliette, felpe, tazze o quaderni, oltre a penne e magneti.

La richiesta di poter avere ancora accesso al merchandising ha spinto a prorogare la presenza del punto vendita, che sarà così attivo fino al primo marzo, dal lunedì al sabato dalle 10 alle 19.

«La proposta di approdare nel cuore della città ha avuto un esito davvero fortunato, ringrazio l’Official Point per questa occasione offerta ai rhodensi. Gli oggetti messi in vendita sono stati apprezzati da molti rhodensi e non solo. Abbiamo pensato di proseguire l’esperienza perché altri possano conoscere i prodotti con il marchio “RHO” e realizzare acquisti davvero originali», commenta il vicesindaco e assessore al turismo e al marketing territoriale Maria Rita Vergani.

I prodotti sono quelli abitualmente in vendita all’Official Point nel polo esterno di Fiera Milano Rho, gestito dalla iGix srl. Si trovano magliette e felpe con la scritta “RHO” in versione Rhollywood o con lo skyline della città, quaderni, magneti che riproducono i dipinti custoditi in Municipio o a Villa Burba, giradischi vintage con incisa sulla custodia in legno una immagine storica della città, tazze, orsetti portachiavi, matite, penne, set per la scuola, set per le bottiglie di vino.

A prevalere è l’ arancione, il colore della città. Il Comune di Rho allo scopo di valorizzare la città ed accrescerne l’appeal ha dato impulso alla realizzazione di una linea di merchandising territoriale che la indentifichi in modo inequivocabile.

Informazioni Officialpoint Rho 02.80504572 – mail: info@rhoofficialstore.it

