Rho: controlli sul territorio, ecco i risultati

Controlli coordinati a Rho, controllate 247 persone, 2 denunce per irregolari presenti sul territorio, sanzioni amministrative in alcuni esercizi commerciali.

Guardia di finanza, carabinieri, polizia locale e l’intervento di unità specializzate, hanno portato un controllo a 247 persone, di cui 83 stranieri, e 63 persone con precedenti di polizia per vari reati. Sono stati controllati 105 veicoli nel corso di 4 posti di controllo e sono stati controllati 12 esercizi commerciali, di cui 11 bar e una 1 sala slot, all’interno dei quali sono state accertate 5 violazioni amministrative, tra le quali violazioni in materia igienico-sanitaria e in merito a rintracciabilità e sicurezza alimentare.

Sono state contestate 2 violazioni amministrative, con sequestro di 0.68 grammi di sostanza stupefacente dell’ambito dei cannabinoidi. Nel corso del servizio, sono inoltre stati rintracciati nella piazza adiacente alla stazione, 2 cittadini stranieri risultati irregolari sul territorio nazionale.

