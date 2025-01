Rho, contributi agli esercizi commerciali di piazza Visconti

Contributi agli esercizi commerciali di piazza Visconti, assegnati fondi per trentamila euro a otto attività. La scelta del Comune di Rho è per aiutare gli esercizi commerciali che, affacciandosi su piazza Visconti, hanno subito e stanno subendo disagi durante il cantiere per la rigenerazione della centrale piazza su cui si affaccia il Municipio rhodense.

Sono otto le realtà che stanno ricevendo i finanziamenti definiti aderendo al bando regionale finalizzato allo “Sviluppo dei Distretti del commercio 2022-2024”. Il 4 ottobre del 2024, l’amministrazione rhodense ha approvato il bando per l’assegnazione di un contributo economico a sostegno degli operatori commerciali e artigianali per l’impatto della riqualificazione di piazza Visconti, per una somma complessiva pari a 30.000 euro, finanziata con fondi propri nel bilancio di previsione 2024-2026.

Gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal bando stesso dovevano presentare domanda entro il 28 ottobre. Sono pervenute nove richieste di contributo economico. La commissione per l’istruttoria formale dei requisiti di ammissibilità le ha esaminate con cura, una delle richieste è stata esclusa per mancanza dei parametri richiesti dal bando. I fondi sono già stati liquidati a sei degli otto destinatari alla fine del 2024.

Mancano due attività che accederanno ai fondi non appena concluderanno le prescrizioni previste. «All’interno del Duc erano previsti due bandi di finanziamento per attività commerciali. Uno, pari a un totale di 72mila euro, riguardante i lavori di riqualificazione e ammodernamento delle attività, è stato chiuso con la liquidazione delle somme nel mese di ottobre 2024 e ha riguardato 19 attività. Con questo secondo bando, più specifico, di ristoro per le attività che affacciano su piazza Visconti interessata dai lavori di rigenerazione urbana, sono stati liquidati 30mila euro, anticipando di un anno la misura che era prevista per fine lavori», conclude il vicesindaco Maria Rita Vergani

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia