Bollate ecco le modifiche e come continueranno i lavori

Viabilità cittadina, ecco le modifiche e come continueranno i lavori. In merito alle recenti modifiche viabilistiche in corso di realizzazione su via Veneto, piazza San Francesco, via Magenta e via Trento, l’amministrazione comunale vuole fornire informazioni precise al fine di mettere a conoscenza i cittadini. I progetti sono finanziamenti Pnrr e devono essere conclusi entro la primavera del 2026.

Bollate, a causa della sua collocazione geografica, è da sempre caratterizzata dal “traffico di attraversamento”, da quel traffico che trova comodo passare dal centro di una città anziché usare strade esterne per raggiungere un’altra destinazione che non sia Bollate.

«Per disincentivare il traffico di attraversamento esistono diversi metodi di ingegneria del traffico e uno di questi è quello di creare restringimenti di corsie e piste ciclabili, con due risultati: rendere meno incentivante l’attraversamento veicolare dei non residenti e restituire la città ai residenti, ai lavoratori, ai ciclisti e ai pedoni, rendendo le vie e le piazze più sicure, accoglienti e graziose e con indubbi benefici sulla riduzione di smog e inquinamento. È quello che stiamo facendo con i lavori di via Veneto, piazza San Francesco, via Magenta e via Trento-Milano», spiegano il sindaco Francesco Vassallo, Alberto Grassi, assessore ai lavori pubblici e Giovanni Ravelli – Assessore alla Polizia locale Dal Comune confermano che i lavori procederanno secondo il crono-programma stabilito.

Nel frattempo saranno modificati i tempi dei semafori che si immettono lungo la via Veneto al fine di creare “un’onda verde semaforica” e prolungando invece il tempo del semaforo rosso nelle vie Turati e Parri. «Vorremo far notare che in tutta Bollate solo le vie Veneto e Piave sono a due corsie per senso di marcia mentre tutte le altre strade vedono la presenza di una sola corsia. In un centro cittadino delle dimensioni di Bollate è necessario che la viabilità sia “a misura d’uomo e non di auto”. Ci scusiamo con i bollatesi per i disagi temporanei in corso ma siamo sicuri che a lavori conclusi il risultato sarà apprezzabile da molti», concludono gli amministratori.

