Rho, cantiere per la rigenerazione di piazza Visconti

Il cantiere di Rho per la rigenerazione di piazza Visconti coinvolge via Porta Ronca, da metà gennaio cambia la viabilità per chi proviene da via De Amicis: senso di marcia invertito. Il cantiere per la rigenerazione di piazza Visconti entra nella Fase 2, che coinvolge il tratto finale di via Porta Ronca e avrà una durata prevista di quattro mesi.

A partire da metà gennaio, verrà definito un nuovo assetto viabilistico. I residenti, che abitualmente accedono a passi carrai che conducono alle corti interne, potranno continuare a raggiungere le loro proprietà con percorsi dedicati. Verranno avvisati per tempo, quando sarà necessario interdire per un paio di settimane l’ accesso per eseguire le lavorazioni necessarie. Incontri fra l’amministrazione comunale, i residenti e i commercianti sono già previsti nei primi giorni dopo l’Epifania, per informare tutti al meglio.

Verrà sempre garantito il transito pedonale sia per l’accesso alle proprietà sia verso le attività produttive e commerciali presenti nell’area coinvolta dal cantiere. Verrà invertito il senso di marcia, svoltando da via De Amicis a via Porta Ronca. Per liberare la carreggiata e consentire la nuova pavimentazione, il transito veicolare sarà deviato sull’attuale marciapiede che si trova davanti alla gelateria.

Gli interventi di pavimentazione dovrebbero durare un paio di mesi, al termine i veicoli passeranno sulla carreggiata liberando il marciapiede, che verrà a sua volta interessato dalle lavorazioni. L’inversione del senso di marcia da via De Amicis a Porta Ronca sarà permanente. Su via Porta Ronca si incontreranno, all’altezza di via Volta, due sensi unici.

«Entriamo nel vivo di una fase complessa. Fino a oggi la viabilità non ha subito grandi stravolgimenti, ora la piazza sta assumendo l’aspetto definitivo e, mentre viene completata la Fase 1, si procede con la Fase 2» spiega il sindaco Andrea Orlandi

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia