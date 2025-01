Presidente Fontana ricorda la stilista Rosita Missoni

“La scomparsa di Rosita Missoni, stilista e imprenditrice lombarda conosciuta in tutto il mondo, ci addolora. Una grande perdita per l’Italia, la Lombardia e per la provincia di Varese dove è nata e ha vissuto”.

Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la dipartita di Rosita Missoni, vedova del grande Ottavio, esprimendo alla famiglia il cordoglio suo e dell’intera Giunta regionale.

“Con ‘Tai’, come tutti chiamavamo il suo compianto marito Ottavio, atleta e creativo della maison – prosegue Fontana – Rosita era molto legata alla provincia di Varese e la loro azienda ha sempre mantenuto la sede principale a Sumirago, scegliendo di allestire nella frazione Albusciago il museo aziendale. L’affetto della famiglia Missoni per Varese è stato ricambiato in varie occasioni. Mi piace citare la ‘sala Missoni’ che è uno dei punti di forza del MA*GA di Gallarate e che celebra l’impresa simbolo del Made in Italy e del Made in Lombardia, con le sue famose trame multicolori”

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia