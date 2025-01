Novate, è tempo di rinnovo pass parcheggi

Sosta a pagamento di Novate, via al rinnovo abbonamenti e pass per l’anno 2025. E’ partita la campagna per aggiornare gli abbonamenti e i pass relativi alla sosta a pagamento e per effettuare i rinnovi ci sono diverse possibilità.

La prima è quella di stampare il modulo dalla piattaforma Muvin e presentarlo direttamente all’Infopoint al piano terra del palazzo municipale di via Vittorio Veneto, negli orari di apertura, ovvero lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.45 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 16 alle 18. La seconda possibilità è quella di caricare il modulo direttamente sulla piattaforma Muvin allegando anche i documenti richiesti nel modulo stesso.

Ci sono i permessi pendolari, i permessi residenti e gli abbonamenti per i residenti e lavoratori. E’ possibile avere informazioni chiamando i numeri: 02.35473456 o 340.7234705, oppure scrivendo una mail a muvin.novatemi@sis.city.

Sis è la società incaricata della gestione dei parcheggi a pagamento, un’azienda che si occupa di mobilità urbana e oltre quarant’anni fa è stata la prima in Italia a lavorare nel settore della sosta stradale a pagamento. Sis ha più di 120mila stalli di sosta gestiti in 180 città italiane, 300 dipendenti, un volume di utenti pari a oltre sei milioni all’anno.

Altri articoli di Novate Milanese su Dietro la Notizia