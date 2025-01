COMUNICATO CHIUSURE MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI SPA

A7 MILANO SERRAVALLE

Per consentire la rimozione dei cantieri permanenti sul ponte Po, necessari all’installazione di un by-pass alla progressiva km 42+750, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Martedì 21 Gennaio alle ore 06:00 di Giovedì 23 Gennaio 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra i caselli di Gropello Cairoli (30+644) e Casei Gerola (km 49+950), rami di svincolo interclusi e Area di Servizio Dorno Ovest (km 33+720) compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in autostrada al casello di Casei Gerola (km 49+950).

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 23 Gennaio alle ore 06:00 di Sabato 25 Gennaio 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra i caselli di Casei Gerola (49+950) e Gropello Cairoli (km 30+644), rami di svincolo interclusi e Area di Servizio Dorno Est (km 33+720) compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in autostrada al casello di Gropello Cairoli (km 30+644).

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di manutenzione giunti di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 20 Gennaio alle ore 05:00 di Martedì 21 Gennaio 2025, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per Cusago e MI-Baggio (km 10+580) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S.494 MI-Lorenteggio (km 13+901) per la successiva uscita da carreggiata nord.

Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 23:00 di Mercoledì 22 Gennaio alle ore 03:00 di Giovedì 23 Gennaio 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.412 Val Tidone direzione Mi-Vigentina (km 26+249) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.412 Val Tidone provenienza Opera (km 26+249) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

– Dalle ore 01:00 alle ore 05:00 di Giovedì 23 Gennaio 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.412 Val Tidone (km 26+249) direzione Opera da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.412 Val Tidone (km 26+249) provenienza Milano per carreggiata sud (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo.

– Dalle ore 23:00 di Giovedì 23 Gennaio alle ore 05:00 di Venerdì 24 Gennaio 2025, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A50-A4 in uscita per Torino e Venezia (km 4+075) e per C.na Ghisolfa da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo MI-Gallaratese (km 5+731) per la successiva uscita da carreggiata nord. Contestualmente verranno chiusi al traffico, i rami di svincolo dell’Interconnessione A4-A50 in entrata da Venezia (km 4+075) e da Rho/Figino per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S.33 Rho/Legnano (km 2+620) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Martedì 21 Gennaio 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.412 Val Tidone direzione Opera (km 26+249) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

– Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Venerdì 24 Gennaio 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A7-A50 (km 20+366) in entrata da Genova per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (km 21+386) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

Per lavori di manutenzione impianti IP, verrà effettuata la seguente chiusura:

– Dalle ore 07:00 alle ore 15:00 di Sabato 25 Gennaio 2025, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio Assago Ovest (km 18+720) da/per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la precedente Area di Servizio Rozzano Est (km 24+485) o la successiva Muggiano Est (km 11+900) presenti sulla medesima tratta e direzione.

RACCORDO AUTOSRADALE FIERA MILANO

Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 23:00 di Lunedì 20 Gennaio alle ore 05:00 di Martedì 21 Gennaio 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Rho) nel tratto compreso tra lo svincolo Fiera Milano Est-Sud (km 3+100) in competenza ASPI ed il disinnesto con la S.S.33 del Sempione (km 0+000), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria.

– Dalle ore 23:00 di Martedì 21 Gennaio alle ore 05:00 di Mercoledì 22 Gennaio 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Monza-Bollate) con obbligo uscita sulla A50 Tangenziale Ovest direzione A1-Bologna (km 0+500). Il traffico locale potrà in alternativa proseguire in direzione Rotatoria R1 per il successivo indirizzamento lungo la viabilità ordinaria. Nell’ambito delle medesime lavorazioni verranno altresì interdetti al traffico i rami di svincolo in entrata da Rotatoria R1 e A50 Tangenziale Ovest provenienza A1-Bologna per la medesima carreggiata sud del Raccordo Fiera Milano.

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di ampliamento e riorganizzazione dello svincolo di MI-Mecenate, verrà effettuata la seguente chiusura permanente:

– Dalle ore 10:00 di Lunedì 20 Gennaio alle ore 17:00 di Lunedì 30 Giugno 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Milano Ponte Lambro / Cardiologico Monzino (km 2+594) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria. Resterà regolarmente fruibile il ramo di svincolo in uscita per MI-Mecenate / Centro Città (km 2+594) dalla medesima carreggiata nord.

Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 20 Gennaio alle ore 05:00 di Venerdì 24 Gennaio 2025, esclusivamente in pari orario notturno per quattro (4) notti consecutive e dalle ore 23:00 di Venerdì 24 Gennaio alle ore 06:00 di Sabato 25 Gennaio 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra gli svincoli Cernusco / Brugherio (km 15+760) e lo svincolo Sesto San Giovanni Sud – Via di Vittorio (km 11+550), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo Sesto San Giovanni Sud – Via di Vittorio (km 11+550).

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 22 Gennaio alle ore 05:00 di Venerdì 24 Gennaio 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive e dalle ore 23:00 di Venerdì 24 Gennaio alle ore 06:00 di Sabato 25 Gennaio 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A4 – Usmate) nella tratta compresa tra l’Interconnessione A51-A52 (km 11+300) e lo svincolo Cologno Monzese Est (Km 14+525), rami di svincoli interclusi compresi. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in Tangenziale Nord allo svincolo Sesto San Giovanni / V.le Italia (A52, Km 3+012) o in alternativa agli svincoli dell’Interconnessione A52-A4 per le direzioni Venezia e Torino.

Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 23:00 di Lunedì 20 Gennaio alle ore 05:00 di Martedì 21 Gennaio 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A4-A51 (km 20+650) in entrata da A4 provenienza Torino per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo successivo Agrate Sud (A4, km 145,900).

– Dalle ore 23:00 di Martedì 21 Gennaio alle ore 05:00 di Mercoledì 22 Gennaio 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A51-A4 (km 20+650) in uscita per A4 direzione Torino da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Agrate Nord (A4, km 145,900).

– Dalle ore 23:00 di Mercoledì 22 Gennaio alle ore 05:00 di Giovedì 23 Gennaio 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Via Rubattino (km 5+927) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico al successivo svincolo S.P.103 Segrate.

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori di installazione dispositivi AID all’interno della galleria San Rocco, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 20 Gennaio alle ore 05:00 di Mercoledì 22 Gennaio 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho) nella tratta compresa tra gli svincoli Sesto San Giovanni – V.le Italia (Km 3+012) e Sesto San Giovanni 1° Maggio/Monza Centro (Km 5+281), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo Sesto San Giovanni – 1° Maggio (Km 5+281). Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A52-A4 (Km 4+500). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Autostrada A4 allo svincolo Cinisello / Sesto.

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 22 Gennaio alle ore 05:00 di Venerdì 24 Gennaio 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nel tratto compreso tra lo svincolo Sesto San Giovanni Nord/Monza Centro (km 5+281) e lo svincolo Monza Sant’Alessandro (km 4+500), rami di svincolo in entrata da Monza Centro/Via Borgazzi e Sesto San Giovanni Nord compresi. Resteranno altresì fruibili i rami di svincolo in entrata da Monza Sant’Alessandro e da A4-Torino. Nell’ambito delle attività di ispezione manufatti eseguite nel corso delle medesime notti, verrà altresì chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per A4 Venezia (km 4+500) dalla medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso allo svincolo Sesto San Giovanni Sud/viale Italia/M1 (km 3+012).

