I Vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle 19 di ieri per l’avvistamento di un cadavere che galleggiava su un canale di irrigazione in via Lucio Cornelio Silla, periferia ovest di Milano in zona quartiere Figino.

Sul posto il personale della polizia scientifica per avviare le operazioni di recupero e il nucleo sommozzatori e squadre della sede centrale e del distaccamento di via Sardegna.

I sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno poi recuperato il cadavere che era stato visto galleggiare sul canale di irrigazione in via Silla.

Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e, pertanto si è riusciti soltanto a capire che si tratterebbe di un uomo con carnagione chiara.

Indaga la polizia scientifica

