Luca Leone è il nuovo comandante della Polizia locale di Garbagnate. Classe 1981, nato a Seriate in provincia di Bergamo, è laureato in scienze politiche e in scienze dei servizi giuridici, con un master in manager della sicurezza urbana.

Il nuovo comandante di Garbagnate proviene da Coccaglio e Cologne in provincia di Brescia, due Comuni in cui dove ha ricoperto il medesimo incarico dall’anno 2020. Nel corso della sua carriera, Leone ha ricevuto una decina di encomi per meriti di servizio, tra cui anche una medagli per l’impegno nella Protezione civile durante il terremoto in Abruzzo.

«A nome dell’amministrazione comunale, e dei garbagnatesi do il benvenuto nella nostra città al dottor Luca Leone. La sua ampia esperienza, la sua sfaccettata preparazione, ed i numerosi encomi ricevuti, sono garanzia di continuità di efficacia in ambito sicurezza, un obiettivo strategico per questa amministrazione», dichiara il sindaco Daniele Davide Barletta.

Un pensiero del sindaco va anche ad Andrea Assandri che ha ricoperto fino ad ora il ruolo di comandante della Polizia locale di Garbagnate. «Desidero inoltre ringraziare il suo predecessore, Andrea. Assandri, per la competenza, la dedizione e l’eccellente lavoro svolto in questi anni, e gli auguro il meglio per il suo futuro, personale e professionale», conclude il primo cittadino. L’ex comandante toenrà a lavorare nellza zona di Cremona dove anche risiede.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia