Adler Entertainment è lieta di portare nelle sale italiane dal 24 al 26 febbraio l’atteso documentario musicale Blur: To the End, incentrato su una delle band simbolo del Brit Pop, i Blur.

Il lungometraggio diretto da Toby L. (veterano dell’industria musicale e nel 2022 alla regia del documentario Liam Gallagher – Knebworth 22) descrive lo straordinario ed emozionante ritorno dei Blur all’inizio del 2023, catturato durante l’anno in cui fecero un ritorno a sorpresa con il loro primo disco in 8 anni, l’acclamato album n. 1 “The Ballad of Darren”, e durante i preparativi per due concerti sold out nel Wembley Stadium di Londra.

Ogni volta che Damon Albarn (voce e compositore), Alex James (basso), Graham Coxon (chitarra) e Dave Rowntree (batteria) si ritrovano per fare musica, solitamente dopo lunghi periodi di pausa, l’evento diventa memorabile. Questo quarto documentario dedicato ai Blur – dopo Starshaped, No Distance Left To Run e New World Towers – offre uno sguardo inedito e sorprendente seguendo il rapporto unico di quattro amici e compagni di band da tre decenni. Grazie all’accesso totale concesso al regista Toby L., il film svela in modo intimo e senza filtri la band. Arricchito da filmati esclusivi che alternano performance live dei brani più iconici, momenti in studio e vita on the road, Blur: To The End è un ritratto profondo di una delle band inglesi più longeve e influenti e che ha lasciato un segno indelebile nella cultura britannica e mondiale, non solo come gruppo, ma anche grazie alle sperimentazioni sonore portate avanti negli anni dal poliedrico Albarn.

Blur: To The End fa rivivere i brani più celebri della più longeva delle band inglesi, che è stata al centro della vita culturale britannica per oltre 30 anni e che continua a ispirare generazioni di fan.

“Volevamo fornire una carica emotiva attraverso l’esperienza di Wembley, ma lasciare comunque il pubblico con la voglia di saperne di più. C’è una discreta rappresentazione della musica in questo film – dallo studio alla sala prove, al riscaldamento, a Wembley – ma abbiamo cercato di ottenere il giusto equilibrio dato che si tratta di una storia personale. Lavorare con i Blur a questo documentario, nell’ultimo anno è stato l’onore di una vita” – afferma il regista Toby L. “Sono stati la prima band che ho visto, quando avevo 10 anni, alla Wembley Arena. Pensare che poco più di 25 anni dopo, avrei girato un film con la band che ha cambiato la mia intera visione del mondo sull’arte, la cultura e la musica, rimane assolutamente surreale. Spero che attraverso la visione le persone si sentano un po’ più vicine a questo incredibile gruppo di artisti e amici e abbiano una visione più ricca di una vita trascorsa in una band”.

Altri articoli di cinema su Dietro la Notizia