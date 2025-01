Teatro Arcimboldi: la cantante jazz Diana Krall

Il prossimo 20 ottobre il palco del Teatro Arcimboldi ospiterà la cantante jazz vincitrice di GRAMMY® e multi-platino Diana Krall, in quella che sarà una speciale preview nell’ambito del festival JAZZMI.

I biglietti saranno disponibili a partire da lunedì 27 gennaio alle ore 11:00 su ticketone.it e jazzmi.it

Definita da NPR come una delle migliori cantanti e pianiste jazz della sua generazione, la carriera di Diana Krall vanta numerosi premi tra cui due GRAMMY® Awards, dieci Juno® Awards, nove dischi d’oro, tre di platino e sette multi-platino.

Musicista da record, Diana Krall è l’unica artista jazz ad aver conquistato il primo posto nella classifica Billboard Jazz Albums con otto suoi album. In particolare, When I Look in Your Eyes, album del 1999, ha trascorso ben 52 settimane consecutive al primo posto della classifica, aggiudicandosi inoltre due GRAMMY® Awards e ottenendo il disco di platino negli Stati Uniti e in Canada.

