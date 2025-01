Eventi Performativi ‘Dal corpo al corpo dell’arte’

a cura di Roberta Melasecca e Michela Becchis

realizzati nell’ambito di IOSONOVULNERABILE

giovedì 30 gennaio 2025 ore 18.00

Villa Altieri – Palazzo della Cultura e della Memoria Storica

Viale Manzoni 47 – Roma

Per il ciclo di eventi performativi ‘Dal corpo al corpo dell’arte’ a cura di Roberta Melasecca e Michela Becchis, realizzati nell’ambito di IOSONOVULNERABILE di Sergio Mario Illuminato, giovedì 30 gennaio 2025 alle ore 18.00, Villa Altieri ospiterà la performance ‘CORPO VESTITO DI CARTA’ di Silvia Stucky.

«La ricerca di Silvia Stucky risiede in quella teoria degli ossimori che la spinge continuamente a scavare nelle tracce impercettibili della natura e della vita. La sua azione non è, tuttavia, contemplativa, passiva, e non ha le caratteristiche di una semplice indagine del reale. Ogni pensiero diviene azione e, nell’agire, Silvia intreccia accadimenti involontari dei quali scorge l’immediata preziosità marginale. Nel processo di spoliazione della propria autorialità, Silvia incontra quella parte di sé che permette l’appartenenza ad un ciclo aperto, semplice, interconnesso, generatore di legami. È il corpo la vera materia della relazione che la conduce verso una dimensione che è allo stesso tempo personale e collettiva: due anime intime, sovrapposte, coincidenti ma assolutamente separate.

