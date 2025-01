L’anime a rallegrar: in scena Isabel Green

Continua il viaggio di “L’anime a rallegrar”, stagione teatrale 2024/2025 di Alta Luce Teatro. Venerdì 7 e Sabato 8 Febbraio alle ore 20.30 andrà in scena “Isabel Green”, una produzione ATIR, per la regia di Serena Sinigaglia, con Maria Pilar Pérez Aspa.

Isabel Green, una grande star di Hollywood, ha appena vinto il premio Oscar come “miglior attrice protagonista”. È sul palco del Dolby Theater, con in mano la statuetta che sognava fin da quando era bambina. Dovrebbe essere al massimo della felicità, ma dentro di lei qualcosa non va.

Mentre all’esterno cerca di dissimulare fingendo emozione e imbarazzo, dentro di lei un turbine di pensieri la porta lontano, in una dimensione solitaria in cui le riflessioni sulla propria vita si mescolano al tentativo di far fronte alla situazione attuale, in un parossismo tragicomico che la porta a rompere ogni convenzione sui “discorsi d’accettazione” e a mettere in discussione i cardini della sua stessa esistenza.

“Il testo di Emanuele Aldrovandi coglie i punti critici tenendoli a giusta distanza, la regia li compone con cura in un disegno pulito sulla scena disegnata da Maria Spazzi come una grande stella nera accartocciata, il resto lo fa Maria Pilar Pérez Aspa.” –Sara Chiappori, La Repubblica

“In un’atmosfera da girone infernale la macchina del fumo sempre accesa e una stella nera dalle punte affilatissime (brava Maria Spazzi) Serena Sinigaglia dà magicamente vita alla parola poetica e tagliente di Emanuele Aldrovandi e lo fa nel suo personale stile creativo e originale. Il simbolismo degli oggetti scenici ridotti al minimo e la gestualità del personaggio rivelano da subito il dramma: Maria Pilar Pérez Aspa, pura incisiva e penetrante, interpreta una donna delusa e sfinita, sull’orlo della follia. Tutti i toni e le sfumature sono significativi, non c’è movimento fuori posto”

