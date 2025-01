Blue Note Milano: la programmazione di febbraio

Il secondo mese del 2025 al Blue Note Milano si aprirà nel segno del primo. A fare da trait d’union saranno gli Incognito, protagonisti anche l’1 e il 2 febbraio. L’anno si è aperto meravigliosamente per l’iconico jazz club: oltre 30 sold out a gennaio e già 10 a febbraio. Sarà un mese denso di appuntamenti e di grandi artisti che saliranno sul palco di Via Borsieri. Tra questi Enrico Rava (7-8 febbraio) e Ray Gelato, attesissimo per il San Valentino. E poi The Original Blues Brothers e il loro stile che ha segnato un’epoca a suon di Rhythm & Blues.

Febbraio sta già facendo segnare tantissime richieste, soprattutto da parte di un pubblico sempre più giovane, a conferma di un trend già registrato nei mesi precedenti. Motivo per il quale si consiglia sempre di acquistare i biglietti con grande anticipo, direttamente sul sito di Blue Note Milano

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia